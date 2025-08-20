الأربعاء 20 أغسطس 2025
خارج الحدود

ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي في مرحلة التخطيط ورأيت من الأفضل عدم حضوري

فيلاديمير بوتين ودونالد
فيلاديمير بوتين ودونالد ترامب، فيتو

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اللقاء الثنائي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي في مرحلة التخطيط والإعداد حاليًّا.
 

قال ترامب خلال مقابلة مع الصحفي الأمريكي مارك ليفين: "أجريت اجتماعًا ناجحًا للغاية مع الرئيس بوتين. وأجريت اجتماعًا ناجحًا أيضًا مع الرئيس زيلينسكي. ورأيت أنه سيكون من الأفضل أن يلتقيا دون حضوري لفهم الأمر".

وأضاف: "أريد أن أفهم ما الذي سيؤول إليه الأمر.. إنهم بصدد الإعداد (للقاء محتمل)، وسنرى ما سيحدث".

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المقابلة عن تفاؤله بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا.

وردًّا على سؤال حول هذا موضوع تسوية الأزمة الأوكرانية قال ترامب: "يجدر أن نكون متفائلين قليلًا". وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن تسوية الأزمة تتطلب موافقة جميع الأطراف المعنية.

وأكد الرئيس الأمريكي في المقابلة أن حل الأزمة الأوكرانية كان أكثر صعوبة مما كان يتوقع.

