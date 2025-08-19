الثلاثاء 19 أغسطس 2025
خارج الحدود

البيت الأبيض: ترامب يسعى لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا وإنهاء الحرب

ترامب وزيلينسكي،
ترامب وزيلينسكي، فيتو

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعمل على تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، مشيرًا إلى أنه كلّف فريقه بوضع تصور شامل لهذه الضمانات بما يضمن تحقيق السلام والاستقرار.

قمة ثلاثية مرتقبة

وكشف البيان أن اجتماعًا ثلاثيًا سيعقد قريبًا بين الرئيس ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب.

الموقف الروسي من محادثات ترامب وزيلينسكي

وأوضح البيت الأبيض أن الرئيس بوتين وافق على البدء في المرحلة الثانية من المحادثات حول أوكرانيا، في إشارة إلى تقدم ملحوظ في المسار التفاوضي.

 

وأكدت الإدارة الأمريكية أن هناك رغبة لدى كل من روسيا وأوكرانيا في إنهاء الحرب، مشددة على أن واشنطن ستقدم أيضًا ضمانات أمنية لحلفائها الأوروبيين في هذا الملف.

 

إلى جانب الملف الأوكراني، أشار البيت الأبيض إلى أن الجهود الأمريكية تتواصل أيضًا من أجل إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، ضمن إطار التحركات السياسية الحالية.

