الاتحاد يحقق فوزه الأول في الدوري الممتاز على حساب الإسماعيلي 1-0
مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري، فاز فريق الاتحاد السكندري على نظيره الإسماعيلي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز للموسم الحالي 2025/2026.
وأحرز هدف الاتحاد السكندري جون ايبوكا في الدقيقة 66.
تشكيل الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي
في حراسة المرمى: صبحي سليمان.
في خط الدفاع: أبو بكر اليادي، ومحمد سامي، ومصطفى إبراهيم، وكريم الديب.
في خط الوسط: محمد توني، وناصر ناصر، وفادي فريد.
في خط الهجوم: هشام بلحة، وفان ديرك، وجون إيبوكا.
تاريخ مواجهات الإسماعيلي والاتحاد السكندري
وفيما يلي تاريخ مواجهات الإسماعيلي والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز:
عدد المواجهات: 120
فوز الإسماعيلي: 56
فوز الاتحاد السكندري: 33
التعادل: 31
أهداف الإسماعيلي: 188
أهداف الاتحاد السكندري: 119.
ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الـ20 في ترتيب الدوري الممتاز برصيد نقطة، من تعادل وهزيمتين، بينما يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الـ11 في الجدول برصيد 3 نقاط.
