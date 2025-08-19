الاتحاد يحقق فوزه الأول في الدوري الممتاز على حساب الإسماعيلي 1-0

مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري، فاز فريق الاتحاد السكندري على نظيره الإسماعيلي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز للموسم الحالي 2025/2026.

وأحرز هدف الاتحاد السكندري جون ايبوكا في الدقيقة 66.

تشكيل الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي

في حراسة المرمى: صبحي سليمان.

في خط الدفاع: أبو بكر اليادي، ومحمد سامي، ومصطفى إبراهيم، وكريم الديب.

في خط الوسط: محمد توني، وناصر ناصر، وفادي فريد.

في خط الهجوم: هشام بلحة، وفان ديرك، وجون إيبوكا.

تاريخ مواجهات الإسماعيلي والاتحاد السكندري

وفيما يلي تاريخ مواجهات الإسماعيلي والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز:

عدد المواجهات: 120

فوز الإسماعيلي: 56

فوز الاتحاد السكندري: 33

التعادل: 31

أهداف الإسماعيلي: 188

أهداف الاتحاد السكندري: 119.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الـ20 في ترتيب الدوري الممتاز برصيد نقطة، من تعادل وهزيمتين، بينما يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الـ11 في الجدول برصيد 3 نقاط.

