الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

طعن زوجة والده، حبس تلميذ إعدادي 4 أيام على ذمة التحقيقات في قنا

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 أمرت النيابة العامة بمحافظة قنا بحبس طالب إعدادي، بتهمة إصابة زوجة والده بطعنات آلة حادة بسبب خلافات عائلية في بندر قوص، جنوب محافظة قنا، 4 أيام على ذمة التحقيقات.


إصابة سيدة بطعنات آلة حادة

 البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد بورود بلاغ بإصابة سيدة بطعنات آلة حادة في دائرة البندر.

وبعد الفحص تبين إصابة د.، 25 عاما، بطعنات آلة حادة في الظهر وأن المتهم في الواقعة ابن زوجها طالب يبلغ من العمر 15 عامًا؛ بسبب خلافات عائلية في بندر قوص.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

 وتحرر محضر بالواقعة. وأخطرت الجهات المختصة، والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة بمحافظة قنا جنوب محافظة قنا قنا قوص محافظة قنا مديرية أمن قنا مركز شرطة قوص

مواد متعلقة

تعرف على مناطق قطع الكهرباء في قنا غدا

إصابة عامل بطلق ناري طائش فى قنا

القبض على طالب إعدادي بتهمة طعن زوجة والده في قنا

السيطرة على حريق غرفة محولات كهربائية بمركز دشنا في قنا

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية

والد أنغام يكشف حالتها الصحية بعد إزالة ورم البنكرياس

حزين على البلد، توفيق عكاشة يكشف سر إفقار مصر وشعبها

من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا، مقترح برلماني لتعديل مواعيد العمل الرسمية

رابط نتيجة وظائف البريد المصري لعام 2025

إحدى مصابات مطاردة الواحات: لا تصالح ومش هنسيب حقنا

موعد انتهاء عقود الإيجار القديم وإخلاء الوحدات

ارتفاع الطماطم وانخفاض البطاطس والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

خدمات

المزيد

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

أسعار القصدير اليوم الإثنين

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم

ما عدا السلفات، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

هزار وملابس ملفتة ومطاردة خطيرة.. حكاية 3 طلاب بكليات القمة استفزوا المصريين بعد حادث الفتيات على طريق الواحات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح حال المشركين عند قيام الساعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 18 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 18 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads