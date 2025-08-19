بعد واقعة قنا، سؤال برلماني لتطهير المدارس من الزواحف والعقارب

تقدم النائب هشام الشعيني عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الجبهة الوطنية بمحافظة قنا، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة حول حادث تعرض طالبة أثناء الامتحان للدغة عقرب.

شكاوى أولياء الأمور في المناطق الريفية

وقال " الشعينى ": أن سؤاله يأتى في ظل تكرار شكاوى أولياء الأمور في المناطق الريفية بصفة عامة وفى محافظات الصعيد بصفة خاصة من ضعف إجراءات السلامة والصحة داخل المدارس خاصة في المراكز التي تقع على أطراف الصحراء وتنتشر بها الزواحف والحشرات السامة مشيرًا إلى أن هناك طالبة بالصف الثالث الإعدادي بإحدى مدارس مركز نقادة – محافظة قنا – تعرضت للدغة عقرب أثناء أداء امتحان الدور الثاني ليؤكد ذلك الحادث الخطير الذى اثار الزعر والفزع الشديدين داخل لجنة الامتحانات فى صفوف الطلاب والمعلمين أن هناك قصورًا واضحًا في تطبيق معايير الأمان وهو ما كاد يتسبب في كارثة لولا سرعة استجابة الإسعاف والمستشفى المحلي.

وزارة التربية والتعليم

وتساءل اللواء هشام الشعينى قائلًا: ما هي الإجراءات الفورية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم للتحقيق في الواقعة ومحاسبة المقصرين في تطبيق معايير السلامة داخل المدارس؟ وهل توجد خطة دورية للتطهير ومكافحة الزواحف والحشرات السامة في مدارس المناطق الريفية والصحراوية، خاصة مع قرب بداية العام الدراسى الجديد ؟ وما دور وزارة التنمية المحلية والوحدات المحلية في التنسيق مع الجهات الصحية والبيئية لضمان بيئة آمنة للطلاب داخل المنشآت التعليمية؟ وما هي الإجراءات المستقبلية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث وضمان عدم تحول قلق الامتحانات إلى خطر يهدد حياة الطلاب؟

