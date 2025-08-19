بالأسماء، إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق (قنا - سفاجا)

أصيب 8 أشخاص، في انقلاب سيارة بيجو على طريق قنا – سفاجا وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين.

تفاصيل الواقعة بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة بيجو في الكيلو 67 بطريق قنا – سفاجا مما أسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص.



بالانتقال والفحص تبين إصابة 8 أشخاص وهم: خالد علي، 36 عامًا، سحجات وكدمات، جمال أحمد، 59 عاما، سحجات وكدمات، مجدي فاضل، 33 عامًا، كدمات بالصدر وسحجات بالرأس، دياب حمزه، 33 عامًا، اشتباه خلع بالكتف الأيمن، محمود حمدى، 30 عامًا، كدمات بالجسم، عبد الله محمود،21 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، محمد سيد، 34 عامًا، خلع بالكتف اليمنى، المدثر على، 41 عامًا، كدمات بالجسم" جميعهم من محافظة قنا.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث. جرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

