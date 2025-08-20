في ذكرى ميلاده، فرج فودة المثقف الذي جعل الكلمة أقوى من الرصاص

تحل اليوم ذكرى ميلاد المفكر المصري فرج فودة، المولود في 20 أغسطس 1945 بمدينة دمياط.

لم يكن فودة مجرد أستاذ زراعة يحمل دكتوراه في الاقتصاد الزراعي، بل كان واحدًا من أبرز الأصوات التي واجهت خطاب التطرف في مصر خلال الثمانينيات وبداية التسعينيات، بالكلمة لا بالسلاح.

حياة فرج فودة

تخرج فرج فودة عام 1967، في زمن النكسة بكل تداعياتها، ليبدأ رحلة بحث شاقة وعميقة عن الأسباب الحقيقة وراء التراجع المهين.

ومع بداية الثمانينيات أصدر مؤلفاته التي سرعان ما صارت محل جدل واسع. من بينها قبل السقوط، الحقيقة الغائبة، الملعوب وغيرها من الكتب.

وتميز أسلوب فودة بالكتابة الساخرة المباشرة، التي تقرب الفكرة إلى القارئ وتكشف تناقضات الخطاب السياسي الديني.

وفي 1988 أسس جمعية "الكتاب والثقافة الحرة"، ليفتح منبرًا للتنوير وسط أجواء يسيطر عليها خطاب متشدد.

شهرة فرج فودة وسر وفاته

ذروة شهرة فرج فودة جاءت في يناير 1992، حين شارك في مناظرة معرض القاهرة الدولي للكتاب أمام الشيخ محمد الغزالي والدكتور محمد عمارة، حيث طرح أسئلة صريحة عن الدولة الدينية ودور الشريعة، ليخرج من القاعة محاطًا بالتصفيق من جمهور واسع، وبالتحريض من خصوم كثر.

لكن الكارثة أن المعركة لم تتوقف عند حدود الكتب والمناظرات. في 8 يونيو 1992، اعترضه مسلحون أمام مكتبه في مصر الجديدة وأطلقوا عليه الرصاص ليسقط قتيلًا عن عمر 47 عامًا.

اعترافات قتلة فرج فودة

في المحكمة اعترف الجناة أنهم لم يقرأوا له سطرًا واحدًا، بل اكتفوا بما سمعوه من فتاوى تكفير. تلك المفارقة جعلت اغتياله رمزًا لضحايا التحريض أكثر من كونه ضحية خصومة فكرية.

ورحل فرج فودة، لكن أثره ظل ممتدًا. فكتبه ما زالت تعاد طباعتها وتُقرأ حتى اليوم، وصورته تعود كلما طرح سؤال العلاقة بين الدين والسياسة، فمن ميلاده عام 1945 وحتى اغتياله عام 1992 مسيرة قصيرة، لكنها غنية بالتحدي والإصرار، ليبقى اسمه شاهدًا على أن الكلمة قد تغيّر، وقد تقتل أيضًا.

