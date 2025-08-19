بدء تصوير مسلسل "لا ترد ولا تستبدل"

أعلن المنتج عبد الله أبو الفتوح، عن انطلاق تصوير مسلسل “لا ترد ولا تستبدل”.

وكتب أبو الفتوح عبر حسابه على موقع فيس بوك: “بسم الله توكلنا على الله.. مسلسل " لا ترد ولا تستبدل" على شاهد وMBC مصر”.

مسلسل لا ترد ولا تستبدل

كانت الفنانة دينا الشربيني قد بدأت مؤخرا التحضير لبطولة مسلسل “لا ترد ولا تستبدل”، مع الفنان أحمد السعدني وصدقى صخر وفدوى عابد وحسن مالك، حيث اجتمع فريق العمل للوقوف على التفاصيل الخاصة بالعمل قبل بدء التصوير.

وينتمي المسلسل لنوعية الأعمال الدرامية الإجتماعية التي تناقش بعض قضايا الأسرة والمجتمع والأزمات التي تحدث بين الأزواج.

فيلم طلقني لدينا الشربيني

على جانب آخر، تواصل الفنانة دينا الشربيني تصوير فيلم “طلقني”، مع الفنان كريم محمود عبد العزيز، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول الخلافات الأسرية بين زوجين لم يمر على زواجهما كثيرًا.

ويشارك في بطولة الفيلم عابد عناني وياسمين رحمي وهناء الشوربجي، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي.

وتشهد أحداث فيلم طلقني رفع دينا الشربيني قضية خلع ضد زوجها الذي يلعب دوره نجل الساحر، بسبب عدم قابليتها العيش معه، وتصل لما تريد ويتم تطليقها بحكم محكمة.

