السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

سعر الكتكوت اليوم،
سعر الكتكوت اليوم، فيتو

أسعار الكتكوت والبط عمر يوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض، اليوم السبت الموافق 16 أغسطس 2025، استقرارًا ملحوظا، في بورصة الدواجن والشركات، كما استقرت أسعار البط.

سعر الكتكوت والبط صغير العمر

 وتستعرض «فيتو»  سعر الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور.

<strong>سعر الكتكوت اليوم، فيتو</strong>
سعر الكتكوت اليوم، فيتو

أسعار الكتاكيت اليوم

ونستعرض كذلك سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثان، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت الروس، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت آي آر. 

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 11 إلى 20 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان بين 9 و9.5 جنيه.

<strong>سعر الكتكوت اليوم، فيتو</strong>
سعر الكتكوت اليوم، فيتو

أسعار الكتاكيت اليوم

 وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  • تراوح  سعر كتكوت ساسو بيور بين 15 إلى 16 جنيها.
  • تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 14 إلى 15 جنيها.
  • تراوح سعر كتكوت بلدي بين 7  جنيهات إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت هجين بين 10 جنيهات إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 12 إلى 13 جنيها.
  • تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 10 جنيهات إلى 11 جنيها.
  • بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 50 جنيهًا.
<strong>سعر الكتكوت اليوم، فيتو</strong>
سعر الكتكوت اليوم، فيتو

أسعار الكتاكيت 

وعن أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ فجاءت كالآتي:

  • بلغ سعر كتكوت أربو نحو 20 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت كب نحو 18 جنيها.
  • تراوح سعر كتكوت روس / روص من 17  جنيهًا إلى 18 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 17 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 10 جنيهات.
  • بلغ سعر كتكوت روزي نحو 10 جنيهات.
  • بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 15 جنيهًا.
<strong>سعر البط اليوم، فيتو</strong>
سعر البط اليوم، فيتو

أسعار البط صغير العمر

 فيما استقرت أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور، وهي كالآتي: 

  1. تراوح سعر بط مسكوفى عمر يوم واحد من 26 إلى 27 جنيها.
  2. تراوح سعر بط فرنساوى من 8 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  3. تراوح سعر بط بغال محلي من 27 إلى 28 جنيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكتكوت الابيض سعر الكتكوت الأبيض سعر الكتكوت الابيض اليوم اسعار الكتكوت اسعار الكتاكيت سعر الكتاكيت اليوم سعر الكتكوت الساسو سعر الكتكوت ساسو بيور سعر الكتكوت البلدى سعر الكتكوت كب سعر الكتكوت روص سعر الكتكوت روزي بورصة الدواجن بورصة الدواجن اليوم سعر البط اليوم أسعار البط اليوم سعر الكتكوت سعر الكتاكيت

الأكثر قراءة

السيسي يوجه الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين

مدبولي يكلف المحافظين بتشكيل لجان حصر وحدات الإيجار القديم

الكهرباء تكشف أسباب الزيادات المرتقبة في أسعار شرائح الاستهلاك

قرار رئاسي حاسم للبنك المركزي خلال ساعات

بحر الدم يرتفع، توفيق عكاشة: جيوش متعددة تضرب حزب الله وحرب أوكرانيا لن تنتهي

هل تسري القوانين بأثر رجعي؟، حقيقة بطلان تعديلات قانون الإيجار القديم دستوريا

زغلول صيام يكتب: احموا الحكام ومحمد هاني ليس على رأسه ريشة.. وفلترة المراقبين ضرورة قبل أن تحدث كارثة

صاحب واقعة السرقة بالأميرية: شغلي مش مكفيني بسبب المخدرات

خدمات

المزيد

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع مودرن سبورت.. مانشستر يونايتد ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القسيس في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير فى القريب

من قصص القرآن الكريم، أيوب عليه السلام، أشد الناس بلاء

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads