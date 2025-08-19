اجتماع قادة جيش الاحتلال للتصديق على خطة احتلال غزة

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله:إذا أردنا فاحتمال التوصل إلى صفقة وفق خطة ويتكوف تعزز بشكل كبير.

جيش الاحتلال يستعد لاحتلال غزة

وأضاف المصدر الإسرائيلي، أن المؤسسة الأمنية تحذر من مخاطر تطور العملية العسكرية بغزة وتقول إن إمكانية هزيمة حماس ليست مؤكدة، مشيرا إلى أن وزير جيش الاحتلال يعقد اجتماعا مع رئيس الأركان للتصديق على خطط احتلال مدينة غزة.

وفي المقابل قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء: دمرنا آلية صهيونية بتفجير عبوة بحي الزيتون جنوب مدينة غزة ورصدنا عمليات إجلاء للجنود.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال

وبالأمس الإثنين، أعلنت سرايا القدس، في بيان صادر عنها، عن استهداف مقر قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي داخل مدرسة الفرقان جنوب شرق حي الزيتون بمدينة غزة باستخدام قذائف هاون.

وأضافت سرايا القدس، أنها قصفت بقذائف الهاون تجمعات جنود وآليات إسرائيلية متوغلة شمال مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

