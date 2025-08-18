وكيل صحة الدقهلية يشهد انطلاق الملتقى العلمي السنوي لإدارة المعامل

شهد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فعاليات الملتقى العلمي السنوي الثاني لإدارة المعامل تحت عنوان "التحديات الجديدة لأداء المعامل" والذي نظمته إدارة المعامل المركزية بالمديرية بإشراف مباشر من الدكتور أحمد الدمرداش مدير إدارة المعامل.



الملتقى العلمي السنوي الثاني لإدارة المعامل في صحة الدقهلية

جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة وتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

وأكد وكيل الوزارة أن الملتقى جاء ليؤكد على الدور الحيوي للمعامل في المنظومة الصحية كأحد الأعمدة الأساسية لضمان جودة الخدمة الطبية، حيث استعرض عددًا من المحاور العلمية التي تمثل أولويات المرحلة المقبلة.



المحاور العلمية والعملية في الملتقى

وقد تناول الملتقى عددًا من المحاور العلمية والعملية التي تستهدف تطوير أداء المختبرات الطبية ورفع كفاءتها في مواجهة التحديات الحديثة. جاء المحور الأول ليركّز على تطبيق الإجراءات القياسية للأمان الحيوي بشقيه Safety وSecurity، إضافةً إلى خطط الاستجابة الطارئة Emergency Response. فيما استعرض المحور الثاني تطبيق معايير الجودة الشاملة (TQM)، مع إلقاء الضوء على أهمية توكيد الجودة للاختبارات المعملية (Quality Assurance)، وكذلك إدارة الهدر بالمختبرات الطبية وفق أسس Lean Management.

أما المحور الثالث فقد ناقش آفاق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال إدارة المختبرات الطبية، بينما خصص المحور الرابع لعرض القواعد العلمية لاختيار المضادات الحيوية بما يتوافق مع المعايير العالمية.

وشهدت جلسات الملتقى حضورًا ومشاركة فاعلة من نخبة من الخبراء والأكاديميين،

حيث شاركت الدكتورة نانسي الجندي مدير إدارة المعامل المركزية، والدكتورة هبة الترك مدير إدارة المعامل بالطب العلاجي بوزارة الصحة، والدكتورة عبير عبد العزيز مدير إدارة المخاطر الحيوية والأمان المعملي بالوزارة، إلى جانب الدكتور محمد عبد السلام مدير الرقابة والمتابعة، والدكتور حسام زغلول رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بجامعة المنصورة، والدكتور هاني القناوي وكيل كلية الصيدلة بجامعة المنصورة، بالإضافة إلى الدكتورة ميرهان مقلد أستاذ مساعد بكلية الصيدلة، والدكتورة آلاء أبو النور أستاذ مساعد باثولوجيا إكلينيكية بكلية الطب جامعة المنصورة.



تعزيز كفاءة الكوادر الطبية والفنية

ويأتي هذا الملتقى ضمن سلسلة من الفعاليات العلمية التي تحرص مديرية الصحة بالدقهلية، تحت إشراف الدكتور حمودة الجزار وكيل الوزارة، على تنظيمها بشكل دوري، وذلك في إطار توجه الدولة ووزارة الصحة لتعزيز كفاءة الكوادر الطبية والفنية وتطبيق أحدث النظم والمعايير في أداء المعامل الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

