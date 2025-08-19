الكرة في ملعب إسرائيل، تفاصيل اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الروسي

جرى اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وسيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، وذلك في إطار التشاور الدوري والتنسيق المستمر بين البلدين حول العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك.

تناول الاتصال مسار العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، حيث أعرب الوزيران عن ارتياحهما لما تشهده العلاقات من تطور ملموس، مؤكدين الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز التعاون القائم في مختلف المجالات، حيث أكد الوزير عبد العاطي على اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية.

والاستراتيجية مع روسيا، وما تشهده هذه العلاقات من تطور مطرد في مختلف المسارات، وخاصة في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تمثل الإطار الحاكم للتعاون الثنائي.

وأعرب وزير الخارجية عن التقدير للزخم القائم في آليات التشاور السياسي واللجان الفنية المشتركة، وما تعكسه من إرادة سياسية قوية للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي بين البلدين.

وفي هذا السياق، أشار الوزير عبد العاطي إلى ما تحقق من تقدم ملموس في عدد من مجالات التعاون الاستراتيجي، وفي مقدمتها مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، كما تناول مشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسبل دعم الاستثمارات الصناعية الروسية في الصناعات المختلفة.

تناول الاتصال مستجدات الأوضاع الإقليمية وفى مقدمتها الوضع في غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي جهود الوساطة الحثيثة التي تبذلها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة للتوصل الى وقف لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح عدد من الرهائن والأسرى، مشيرًا إلى وجود تقدم مهم تم إحرازه فى هذا الصدد وأنه انعكس فى المشاورات الأخيرة التى تمت بالقاهرة مع الوفد الفلسطينى والتى تركزت على المقترح المطروح من المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف والذى وافقت عليه حركة حماس، مؤكدًا أن الكرة أصبحت فى ملعب إسرائيل، مشيرًا إلى ضرورة الضغط عليها للموافقة على المقترح بما يسهم فى التخفيف من تداعيات الكارثة الإنسانية فى غزة. كما تناول وزير الخارجية التحضيرات الجارية لاستضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

كما تناول الاتصال عددا من الملفات محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها ملف المياه، حيث تناول الوزير عبد العاطي شواغل مصر فيما يتعلق بملف نهر النيل والأمن المائي المصري، واطلع نظيره الروسي على موقف مصر المستند إلى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، موضحًا ضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة على أساس القانون الدولي، مشددًا على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي، ومؤكدًا أن مصر ستتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي.

وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، أكد الوزير عبد العاطي على أهمية الالتزام بالمسارات الدبلوماسية، وتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يُسهم في تعزيز الثقة المتبادلة، وخلق مناخ موات لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

وعلى الصعيد الدولي، أطلع الوزير لافروف الوزير عبد العاطي على نتائج القمة الأمريكية–الروسية التي انعقدت في ألاسكا يوم ١٥ أغسطس الجاري، منوها إلى ما تمثله من إسهام في تهيئة مناخ موات لمعالجة الأزمة الأوكرانية. ومن جانبه، أعرب الوزير عبد العاطي عن متابعة مصر باهتمام لمجريات القمة، مؤكدا على أهمية التوصل لتسوية سياسية شاملة وإعلاء الحلول الدبلوماسية كسبيل أساسي لوضع حد للنزاعات.

