تفاصيل مكالمة وزير الخارجية ونظيره الهولندي بشأن حادث الاعتداء على السفارة المصرية

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من "كاسبر فيلدكامب" وزير خارجية هولندا وذلك في إطار التشاور الدورى حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة.

مسئولية الجانب الهولندي بموجب القانون الدولي بحماية البعثة الدبلوماسية من أية تجاوزات

شدد عبد العاطي على أهمية توفير الحماية الأمنية للبعثة الدبلوماسية المصرية فى هولندا، مشيرًا إلى مسئولية الجانب الهولندي بموجب القانون الدولي بحمايتها من أية تجاوزات، منوهًا بالاستياء البالغ من حادث الاعتداء على مبنى السفارة المصرية، ومسئولية الجانب الهولندي عن عدم تكراره وما يؤدي إلى اتخاذ إجراءات من جانب مصر في هذا الشأن.

تكثيف الإجراءات الأمنية على السفارة المصرية

من جانبه، أعرب الوزير الهولندي عن بالغ الأسف إزاء الحادث الفردي الذي وقع أمام مقر السفارة المصرية في لاهاى، مشيرًا إلى أنه تحدث في الأمر مع السلطات الأمنية المعنية واعتزامهم تكثيف الإجراءات الأمنية على السفارة المصرية اتساقًا مع المسئوليات التي تقع على عاتق الدولة المضيفة بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مشددًا على العلاقات الوثيقة التي تربط بلاده بمصر والتي تستند على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والعمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية فى المجالات المختلفة خاصة فى المجال الاقتصادى والتجارى والاستثماري، وتعزيز التعاون في القطاعات المختلفة بما يصب في مصلحة الشعبين.

استمرار الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى هدنة تضمن وقف إطلاق النار

كما تبادل الوزيران الرؤى إزاء التطورات في منطقة الشرق الأوسط وفى مقدمتها الأوضاع الكارثية في قطاع غزة.

وأكد وزير الخارجية لنظيره الهولندي استمرار الجهود المصرية المكثفة للتوصل الي هدنة تضمن وقف إطلاق النار وادخال المساعدات بلا قيود وإطلاق سراح عدد من الأسري الفلسطينيين، وموافقة حماس علي غالبية البنود الواردة في مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وأهمية موافقة الجانب الإسرائيلي علي هذا المقترح، مستعرضًا زيارته لمعبر رفح مع رئيس الوزراء الفلسطيني والذي يعمل علي مدار الساعة من الجانب المصري، وأهمية الضغط علي الجانب الإسرائيلي لفتح المعابر التي تربط اسرائيل بقطاع غزة، وطلب من نظيره الهولندى استثمار هولندا لدورها داخل أروقة الاتحاد الأوروبي لوقف الكارثة الإنسانية في غزة، واستعرض فى هذا السياق التحضيرات الجارية لاستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة فور التوصل لاتفاق وقف النار.

من جانبه، أثنى الوزير الهولندي علي الدور المصري الإيجابي في العمل على التوصل إلى صفقة لضمان وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات ودعم الشعب الفلسطيني في مواجهة محنته الحالية.

