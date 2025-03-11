الثلاثاء 11 مارس 2025
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صحة ومرأة

فوائد القراصيا، تعزز صحة القلب والجهاز الهضمي

القراصيا
القراصيا

فوائد القراصيا، القراصيا من الفاكهة المجففة الشهيرة وهى من مكونات ياميش رمضان وعادة تقدم فى الخشاف وتستخدم فى طهى بعض الأكلات.

وفوائد القراصيا، عديدة لقيمتها الغذائية العالية، فهى عبارة عن برقوق مجفف، وغنية بمضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات المهمة للجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية: تُعتبر القراصيا، أو البرقوق المجفف، من الفواكه المجففة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان، وتتميز بمذاقها الحلو وقيمتها الغذائية العالية، مما يجعلها خيار مثالي للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتعزيز وظائف الجسم المختلفة.

فوائد القراصيا للصحة 

وأضاف السيد، أن من فوائد القراصيا:

  • تعزيز صحة الجهاز الهضمي، حيث تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، وخاصة الألياف غير القابلة للذوبان، التي تساعد في تعزيز حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، كما أن القراصيا تحتوي على مادة السوربيتول، وهو نوع من السكريات الطبيعية التي تعمل كملين خفيف، مما يساعد في تسهيل عملية الإخراج والتخلص من الفضلات.
  • دعم صحة القلب، والقراصيا غنية بمضادات الأكسدة والبوتاسيوم، وهما عنصران أساسيان لصحة القلب، حيث يعمل البوتاسيوم على تنظيم ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بينما تساعد مضادات الأكسدة في مكافحة الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا.
  • القراصيا تساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يعزز صحة القلب.
  • تحسين صحة العظام، حيث تحتوي على نسبة جيدة من الكالسيوم، المغنيسيوم، وفيتامين K، وهي عناصر ضرورية للحفاظ على قوة العظام والوقاية من هشاشتها، كما أظهرت بعض الدراسات أن تناول القراصيا بانتظام قد يساعد في تحسين كثافة العظام، مما يقلل من خطر الإصابة بمرض هشاشة العظام، خاصة لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

 

فوائد القراصيا 
فوائد القراصيا 

 

  • تعزيز جهاز المناعة، نظرًا لاحتوائها على كميات جيدة من فيتامين C والحديد، تساعد القراصيا في تقوية جهاز المناعة وتحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء، والحديد ضروري لتكوين الهيموجلوبين في الدم، مما يقي من الإصابة بفقر الدم (الأنيميا) ويعزز النشاط والطاقة في الجسم.
  • دعم فقدان الوزن، وعلى الرغم من مذاقها الحلو، فإن القراصيا تحتوي على سعرات حرارية معتدلة ونسبة عالية من الألياف، مما يساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول وتقليل الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية، كما أن تناول القراصيا باعتدال قد يساعد في تحسين عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون.
  • تنظيم مستويات السكر في الدم، وتتميز القراصيا بمؤشر جلايسيمي منخفض، مما يعني أنها لا تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات السكر في الدم، كما أن الألياف الموجودة فيها تساعد في إبطاء امتصاص السكر، مما يجعلها خيارًا مناسبًا لمرضى السكري للحفاظ على استقرار مستويات السكر.
  • تحسين صحة البشرة والشعر، بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة والفيتامينات مثل فيتامين A وC، تساعد القراصيا في الحفاظ على صحة البشرة وتقليل ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة، كما أنها تحسن صحة الشعر من خلال تعزيز نموه وتقوية بصيلاته بفضل العناصر الغذائية التي تحتوي عليها.
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