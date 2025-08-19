الدنمارك: الاعتراف بفلسطين مسألة وقت

نقلت وكالة الأنباء رويترز عن وزير خارجية الدنمارك قوله “جميعنا نريد الاعتراف بفلسطين، والأمر مسألة وقت”.

الدانمارك: الاعتراف بفلسطين مسألة وقت

وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" العبرية، نقلا عن مصادر دبلوماسية فرنسية أن باريس ملتزمة بحل الدولتين وترفض تصريح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى.

واختتمت يديعوت أحرونوت: مجلس الأمن القومي الإسرائيلي اجتمع أمس لبحث الرد على موجة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.

وأعلن العديد من الدول الأوروبية وأستراليا وكندا عزمهم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، خلال سبتمبر المقبل.

