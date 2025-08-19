الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الدنمارك: الاعتراف بفلسطين مسألة وقت

علم فلسطين، فيتو
علم فلسطين، فيتو

نقلت وكالة الأنباء رويترز عن وزير خارجية الدنمارك قوله “جميعنا نريد الاعتراف بفلسطين، والأمر مسألة وقت”.

الدانمارك: الاعتراف بفلسطين مسألة وقت

وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" العبرية، نقلا عن مصادر دبلوماسية فرنسية أن باريس ملتزمة بحل الدولتين وترفض تصريح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى.
 واختتمت يديعوت أحرونوت: مجلس الأمن القومي الإسرائيلي اجتمع أمس لبحث الرد على موجة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.

وأعلن العديد من الدول الأوروبية وأستراليا وكندا عزمهم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، خلال سبتمبر المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدانمارك فلسطين إسرائيل نتنياهو

مواد متعلقة

الاحتلال يقرر إغلاق القنصلية الفرنسية في القدس عقب اعتراف باريس بدولة فلسطين

وكيل الأزهر: الإرهاب الصهيوني الغاشم يرتكب جرائم ضد الإنسانية جمعاء لا ضد فلسطين وحدها

الأكثر قراءة

رسالة قوية من علاء مبارك لـ إبراهيم عيسي بشأن والده تثير الجدل

مصرع وإصابة 8 أشخاص في تصادم سيارة نقل وميني باص بطريق الأوتوستراد (صور)

واقعة فتاة الواحات تتكرر في مدينة نصر، والداخلية تكشف التفاصيل

المجتمعات العمرانية تكشف أسباب سحب أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر

وفاة لاعب الزمالك السابق في ظروف غامضة

الإسكان: قرار سحب أرض الزمالك جاء بعد مراجعة دقيقة وشاملة

أول تحرك رسمي من الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر

"تنتظر قرار عملية تانية"، تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لأنغام

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

السلندرات بـ 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

7 تعليمات من التعليم حول نظامي البكالوريا المصرية والثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل الاستماع لتلاوة القرآن الكريم لغير القادرين على قراءته

تفسير حلم صيد السمك في المنام وعلاقته بالهموم والمتاعب والضيق

هل قيء المرأة الحامل ينقض الوضوء؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads