الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الاحتلال يقرر إغلاق القنصلية الفرنسية في القدس عقب اعتراف باريس بدولة فلسطين

القنصلية الفرنسية
القنصلية الفرنسية في القدس، فيتو

 أعلنت “يسرائيل هيوم” اليوم الإثنين، نقلا عن وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر، أنه قرر إغلاق القنصلية الفرنسية في القدس عقب اعتراف باريس بدولة فلسطين. 

وأوضحت الصحيفة نقلا عن الخارجية الإسرائيلية، أن القنصلية الفرنسية بالقدس تتصرف بتحد وفرنسا تقود الخط المناوئ لإسرائيل. 

ويتزايد عدد الدول التي تتعهد بالاعتراف بدولة فلسطين، حيث انضمت أكثر من 147 دولة إلى الدعوة للاعتراف الدولي. 

واعترفت معظم دول العالم بدولة فلسطين عام 1988، عقب إعلان المجلس الوطني الفلسطيني قيام الدولة وحذت حذوها دول أخرى غير غربية عديدة في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين والعقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.

مؤخرا، أعلنت أستراليا والبرتغال وكندا ومالطا عن خططها للانضمام إلى بريطانيا وفرنسا في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لتنضم بذلك إلى أكثر من 147 دولة أخرى.

في ربيع عام 2024، اعترفت المزيد من الدول الأوروبية والكاريبية بدولة فلسطين، بما في ذلك بربادوس وأيرلندا وجامايكا والنرويج وإسبانيا.

في ذلك الوقت، دعا رئيس الوزراء الايرلندي سيمون هاريس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى "الاستماع إلى العالم ووقف الكارثة الإنسانية التي نشهدها في غزة".

وأعلنت أستراليا وكندا وفرنسا مؤخرًا عن خطط للاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل. 

وأعلنت المملكة المتحدة اعترافها المشروط بدولة فلسطينية إذا لم تستوفِ إسرائيل معايير تشمل الموافقة على وقف إطلاق النار في غزة.

وتزيد هذه التصريحات الأخيرة من عزلة الولايات المتحدة عن بعض أقرب حلفائها فيما يتعلق بقضية إسرائيل وكيفية إدارتها لحملتها العسكرية وقيودها على المساعدات.

ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية دعوات الدول الأوروبية الأخيرة للاعتراف، واصفةً إياها بأنها "مكافأة لحماس" وأن هذا يُقوّض جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار.

كما انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوات الاعتراف بالدولة الفلسطينية. 

ويأتي ذلك وسط إدانة متزايدة لأزمة المجاعة في غزة الناجمة عن حصار إسرائيل للمساعدات الإنسانية، والذي أدانته على نطاق واسع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية. 

الخارجية الإسرائيلية إسرائيل الصحة في غزة جدعون ساعر القنصلية الفرنسية

