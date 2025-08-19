السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بالعبور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بالطابق الثاني بعقار مكون من 4 طوابق، بالحي الأول محلية 5 محطة الفرن بمدينة العبور، دون خسائر في الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بالعبور

تلقى اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية إخطارا من غرفة عمليات الحماية بورود بلاغ بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الثاني داخل عقار بالحي الأول محلية 5 محطة الفرن بمدينة العبور.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية لمكان الحريق، بسيارتين إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية، تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بشقة سكنية بالطابق الثاني بعقار مكون من 4 طوابق بالحي الأول محلية 5 محطة الفرن بمدينة العبور.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.

