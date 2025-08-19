الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بالعبور

حريق بالعبور،فيتو
حريق بالعبور،فيتو

 تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بالطابق الثاني بعقار مكون من 4 طوابق، بالحي الأول محلية 5 محطة الفرن بمدينة العبور، دون خسائر في الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إعلام القليوبية ينظم ندوة تثقيفية عن التربية المدنية للشباب من الوعي إلى التمكين

الشباب والرياضة: حملة على 60 حمام سباحة بالجيزة لضمان تطبيق الأكواد وعناصر السلامة

السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بالعبور 

 تلقى اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية إخطارا من غرفة عمليات الحماية بورود بلاغ بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الثاني داخل عقار بالحي الأول محلية 5 محطة الفرن بمدينة العبور.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية لمكان الحريق، بسيارتين إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية، تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بشقة سكنية بالطابق الثاني بعقار مكون من 4 طوابق بالحي الأول محلية 5 محطة الفرن بمدينة العبور.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحماية المدنية بالقليوبية قوات الحماية المدنية بالقليوبية القليوبية

مواد متعلقة

إعلام القليوبية ينظم ندوة تثقيفية عن التربية المدنية للشباب من الوعي إلى التمكين

ضبط عنصرين إجراميين بتهمة غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات في القليوبية

الداخلية تكشف ملابسات وفاة محتجز بأحد أقسام الشرطة فى القليوبية

الأكثر قراءة

رسالة قوية من علاء مبارك لـ إبراهيم عيسي بشأن والده تثير الجدل

مصرع وإصابة 8 أشخاص في تصادم سيارة نقل وميني باص بطريق الأوتوستراد (صور)

واقعة فتاة الواحات تتكرر في مدينة نصر، والداخلية تكشف التفاصيل

المجتمعات العمرانية تكشف أسباب سحب أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر

وفاة لاعب الزمالك السابق في ظروف غامضة

الإسكان: قرار سحب أرض الزمالك جاء بعد مراجعة دقيقة وشاملة

أول تحرك رسمي من الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر

"تنتظر قرار عملية تانية"، تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لأنغام

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

السلندرات بـ 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

7 تعليمات من التعليم حول نظامي البكالوريا المصرية والثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل الاستماع لتلاوة القرآن الكريم لغير القادرين على قراءته

تفسير حلم صيد السمك في المنام وعلاقته بالهموم والمتاعب والضيق

هل قيء المرأة الحامل ينقض الوضوء؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads