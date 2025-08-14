الخميس 14 أغسطس 2025
خارج الحدود

سرايا القدس تعلن عن عملية جديدة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي

سرايا القدس، فيتو
سرايا القدس، فيتو

قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، إن مقاتليها فجروا آليتين عسكريتين صهيونيتين بعبوات مضادة للدروع أثناء توغلهما بحي الزيتون.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال 

وفي وقت سابق، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان صادر عنها: "قصفنا مع سرايا القدس بقذائف هاون تجمعا لجنود وآليات العدو بمنطقة السطر الغربي شمال خان يونس".

وفي السياق ذاته، قال قائد ميداني بسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، إنه بعد انسحاب جزئي لجيش الاحتلال الإسرائيلي من مناطق شرق غزة كنا لغمناها تبين لنا تدمير نحو 52 آلية عسكرية.

تفاصيل عملية سرايا القدس ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي 

وأعلنت كتائب القسام استهداف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الياسين 105 شرق حي الشجاعية في مدينة غزة.

وأضافت القسام: استهدفنا بالقذائف منزلا بداخله جنود وأوقعناهم بين قتيل وجريح شرق حي الشجاعية في غزة.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال 

 كانت  كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قالت في بيان يوم الخميس الماضي، إنها دكت بقذائف هاون من العيار الثقيل موقع قيادة وسيطرة الاحتلال في محور موراج جنوب مدينة خان يونس.

 

