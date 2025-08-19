الثلاثاء 19 أغسطس 2025
حوادث

حريق هائل في مطعم شهير للمأكولات التركية بالتجمع الأول

حريق مطعم، فيتو
حريق مطعم، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل مطعم شهير للمأكولات التركية بمنطقة التجمع الأول، مما أسفر عن إصابة عامل بحالة اختناق، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

حريق مطعم شهير بالتجمع 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل مطعم شهير بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء إلى مكان الحريق لمحاولة إخماده.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية الإخماد، مما أسفر عن إصابة عامل بحالة اختناق وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

