محافظ الإسكندرية يستمع لمشاكل المستثمرين وأصحاب المصانع

عقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اجتماعًا موسعًا مع عدد من أصحاب المصانع والمستثمرين، لمناقشة وحل المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع الصناعي بالمحافظة، وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم الاستثمار وتعزيز التنمية الصناعية.

شارك في الاجتماع ممثلين عن جميع الجهات التنفيذية والمعنية بالمحافظة، للتنسيق المشترك ووضع حلول عاجلة للمشكلات التي تؤثر على بيئة العمل الصناعي.

وخلال الاجتماع ناقش الحضور أبرز التحديات التي تواجه المصانع والمناطق الصناعية، وعلى رأسها مشكلات البنية التحتية، وتوفير المرافق، وتسريع الإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى التضرر من مشاكل القمامة، الكهرباء، وسوء حالة بعض الطرق المؤدية إلى المناطق الصناعية.

وتم التأكيد على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المختصة لدعم القطاع الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة.

كما أكد الفريق أحمد خالد أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم القطاع الصناعي، كونه أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على إزالة العقبات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة.

مؤكدًا اعتزام المحافظة عقد هذه اللقاءات بشكل دوري مع ممثلي القطاع الصناعي، بهدف متابعة تنفيذ الحلول المقترحة، والاستماع المستمر لمستجدات وتحديات المستثمرين وأصحاب المصانع، بما يضمن تحقيق الاستجابة الفعالة والسريعة لمتطلبات التنمية الصناعية في المحافظة.

جاء ذلك بحضور أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، وحسام الإمام، رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، ومحمد هنو، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وأحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب، واللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي.

