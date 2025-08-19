بحوث الصحراء ينجح في إنتاج أعلاف تحتوى على 50% من المخلفات والنباتات الملحية

نجح مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في التوصل لخليط أعلاف يحتوي على أكثر من 50% من تكوينه على المخلفات الزراعية والنباتات المتحملة للملوحة والجفاف، بهدف خفض تكلفة الأعلاف في عمليات تربية الأغنام والأبقار والجاموس والمساهمة في خفض واردات الذرة والصويا إلى جانب خفض أسعار الألبان واللحوم.

وقال الدكتور أحمد الحاوي مدير محطة بحوث الصحراء بجنوب سيناء، والتي شهدت التجارب على مدار السنوات الماضية، أن علماء المركز نجحوا في رفع نسبة المخلفات الزراعية والنباتات الملحية، في علائق الحيوانات إلى أكثر من 50%، وهي نسبة غير مسبوقة.

وأوضح في تصريحات لــ فيتو أن التجارب والأبحاث التي تمت في محطة جنوب سيناء تضمنت استخدام نباتات متحملة لدرجات الملوحة المرتفعة مثل القطف، الدخن، والبانيكم، والتي يمكن زراعتها باستخدام المياه المالحة، إلى جانب استخدام المخلفات الزراعية، مثل التمور الجافة غير الاقتصادية ونوى التمور إلى جانب تفل الزيتون الناتج من عملية العصر وكذلك مخلفات الموالح، كما يتم الاعتماد على مخلفات الخضروات المجففة وكذلك نبات الأزولا.

ولفت إلى أن العلائق المخلوطة بنسبة 50% بالنباتات الملحية والمخلفات تحتوى على نفس نسب البروتين اللازمة في العلائق التقليدية، وأن إنتاج اللحوم والألبان من الحيوانات التي تم تغذيتها على تلك العلائق مميز ومطابق لذوق المستهلك المصري.

وكشف عن أن التجارب التي تم تطبيقها في محطة جنوب سيناء يتم تعميمها حاليا على مناطق جنوب سيناء بالكامل سواء في المزارع أو لدى القطعان المملوكة للأهالي.

