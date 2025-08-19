مصرع مسن في انفجار أسطوانة غاز داخل منزله ببنها

لقي مسن يُدعى إسماعيل سيد، مصرعه متأثرًا بإصابته بحروق خطيرة جراء انفجار أسطوانة غاز داخل منزله الكائن بمنطقة الشدية بنها بمحافظة القليوبية.

مصرع مسن ضحية انفجار اسطوانة الغاز ببنها

كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية تلقت إخطارًا بوقوع انفجار ناجم عن تسرب غاز داخل أحد المنازل، مما أدى إلى اندلاع حريق هائل أسفر عن إصابة المسن ونجله بحروق بالغة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف والحماية المدنية للسيطرة على الحريق ونقل المصابين إلى مستشفى بنها التعليمي.

وأفادت المصادر الطبية بالمستشفى أن حالة المسن كانت حرجة نظرًا لشدة الحروق التي لحقت بجسده، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم متأثرًا بإصابته، فيما لا يزال الشاب رشاد حسني وصديقه يرقدان داخل مستشفي بنها الجامعي تحت الملاحظة الطبية.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي المنطقة لرحيل الضحية، مؤكدين أنه كان يتمتع بسمعة طيبة بين جيرانه ومعروفًا بدماثة الخلق.

فيما تواصل الأجهزة المعنية فحص ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، مع توجيه الأهالي بتوخي الحذر عند التعامل مع أسطوانات الغاز داخل المنازل.

كانت شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية أمس، حالة من الذعر عقب انفجار أسطوانة غاز داخل الطابق الأرضي بأحد العقارات السكنية المكونة من ثلاثة طوابق، ما أسفر عن اندلاع حريق هائل وإصابة 3 أشخاص بجروح وحروق متفاوتة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية إلى موقع الحادث، حيث جرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف، وتمكنت القوات من السيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء العقار والعقارات المجاورة بعد جهود استمرت عدة ساعات.

