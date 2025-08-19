الثلاثاء 19 أغسطس 2025
رياضة

محمد مطيع رئيسًا للاتحاد الأفريقي للسومو

محمد مطيع، فيتو
محمد مطيع، فيتو

أعلن الاتحاد الدولي للسومو رسميا، عن فوز محمد مطيع رئيس الاتحاد المصري للجودو والسومو والايكيدو، بمنصب رئيس الاتحاد الإفريقي للسومو ونائب رئيس الاتحاد الدولي.

وأرسل رئيس الاتحاد الدولي للسومو مينامي كازوفومي خطابًا رسميا يهنئ فيه محمد مطيع  على الفوز بمنصب رئيس الاتحاد الإفريقي للسومو خلال انتخابات الاتحاد الافريقي التي أقيمت بالاسكندرية الاسبوع الماضي.

ووفقًا للوائح الاتحاد الدولي للسومو، يُعيّن كل رئيس قارّي نائبًا لرئيس الاتحاد.

وتمنى رئيس الاتحاد الدولي للسومو التوفيق لمطيع قائلا: "نثق بأنكم ستواصلون قيادة وتوحيد وطنكم وقارتكم، وتعزيز نمو وتطور رياضة السومو، تهانينا مرة أخرى."

وتعد السومو رياضة قتالية يابانية عمرها 1500 عام، وهي رياضة سريعة ومثيرة بقواعد بسيطة وسهلة الفهم.

ورياضة السومو في برنامج الألعاب العالمية، ويسعى الاتحاد الدولي للعبة للانضمام إلى الألعاب الأولمبية.

ويضم الاتحاد الدولي للسومو 84 دولة إلى ما يؤكد تطورها بشكل كبير عن أصولها اليابانية.

