فرمان دولي، فصل السومو عن الاتحاد المصري للجودو (مستند)

الجودو، تلقى اتحاد الجودو خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي للعبة، يتضمن التأكيد على ضرورة تنفيذ قرار الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، بأن يكون الاتحاد مخصصا حصريا لرياضة الجودو فقط، وأن يتم إبعاد أي رياضات أخرى.

ويتطلب القرار ضرورة فصل لعبتي السومو والايكيدو عن اتحاد الجودو، وأن يتم تغيير اسمه إلى الاتحاد المصري للجودو، بدلا من الاتحاد المصري للجودو والسومو والايكيدو.

خطاب الاتحاد الأفريقي للجودو، فيتو

ومنح الاتحاد الأفريقي للجودو مهلة إلى نظيره المصري حتى يوم 5 سبتمبر المقبل، لتنفيذ قرار الاتحاد الدولي.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة إشهار اتحاد خاص برياضة السومو، بعد فصلها عن الاتحاد المصري للجودو.

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