"حقنا مهضوم"، لاعب منتخب السومو يطالب بانفصال اللعبة عن اتحاد الجودو

الجودو، طالب رامي بلال لاعب المنتخب الوطني للسومو، بفصل رياضة السومو بعيدا عن اتحاد الجودو، الذي يترأسه محمد مطيع.

فصل رياضة السومو عن اتحاد الجودو

ووجه لاعب منتخب السومو، حديثه إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وطالبه بالتدخل من أجل فصل رياضة السومو عن اتحاد الجودو، بسبب الإهمال والتجاهل الذي يتعرض له اللاعبون من مسئولي الاتحاد.

وأوضح لاعب المنتخب الوطني أن لاعبي السومو يواجهون تعنتا غير مبرر من جانب مسئولي الاتحاد، على عكس حالة الاهتمام التي يحظى بها لاعبو الجودو.

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