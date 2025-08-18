دير الأنبا بيشوي يتسلم جزءا من رفات الشهيدين أغابوس والأنبا صرابامون

تسلم نيافة الأنبا أغابيوس، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، جزءًا من رفات الشهيد أغابوس الرسول، أحد السبعين رسولًا، وجزءًا من رفات الشهيد الأنبا صرابامون أسقف نقيوس.

وقد استقبل رهبان الدير الرفات المقدسة لدى وصولها بالألحان والتماجيد، وسط فرحة كبيرة من الآباء الرهبان، حيث قام نيافة الأنبا أغابيوس بوضع الحنوط والأطياب على الأنبوبة التي تحوي الرفات، قبل أن يتم وضعها في المقصورة التي أُعِدّت خصيصًا داخل كنيسة الأنبا صرابامون الأسقف والشهيد المخصصة للآباء الرهبان في منطقة القلالي بالدير.

يُذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعيد القديس الأنبا صرابامون أسقف نقيوس في 28 هاتور، بينما تحيي ذكرى استشهاد القديس أغابوس الرسول في 4 أمشير.

في ذكرى الراعي الصامد، الكنيسة القبطية تحيي نياحة البابا تيموثاوس الثاني

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس البابا تيموثاوس الثاني، البطريرك السادس والعشرين من بطاركة الكرازة المرقسية، الذي تنيح سنة 193 للشهداء (477م).



قصة البابا تيموثاوس الثاني

وُلد البابا تيموثاوس الثاني بمدينة الإسكندرية، وترهب في أحد أديرة جبل القلمون، وتميز بالعلم والفضيلة. وبعد نياحة البابا ديوسقوروس الأول، أجمع الآباء الأساقفة والكهنة والأراخنة على اختياره بطريركًا، فرُسم في 3 بابه سنة 172 للشهداء (455م).

واجه البابا تيموثاوس الثاني شدائد كثيرة دفاعًا عن الإيمان الأرثوذكسي، حيث نفاه الإمبراطور لاون الأول إلى جزيرة غاغرا سبع سنوات، قبل أن يعيده الإمبراطور لاون الثاني إلى كرسيه بكرامة. قضى بقية أيامه في تثبيت المؤمنين على الإيمان المستقيم، حتى تنيح بسلام بعد أن جلس على الكرسي المرقسي إحدى وعشرين سنة وعشرة شهور.

