الدوحة: المقترح المصري القطري الأخير بشأن غزة هو أفضل المتاح

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري أن رد حركة حماس على المقترح المصري القطري كان إيجابيا جدا.

رد الحركة الأخير يتطابق بشكل كبير مع ما وافقت عليه إسرائيل سابقا

وقال الأنصاري في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن رد الحركة الأخير يتطابق بشكل كبير مع ما وافقت عليه إسرائيل سابقا.

كما أكد أن المقترح يتماشى ويتطابق إلى حد كبير مع ما طرحه المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، موضحا: "ما وافقت عليه حماس بالأمس يتطابق بنسبة 98% مع مقترح ويتكوف، هذا المقترح الأخير هو أفضل المتاح".

الوسطاء ينتظرون حاليًا الرد الإسرائيلي

كذلك أشار إلى أن الوسطاء ينتظرون حاليًا الرد الإسرائيلي، متمنيًا أن يأتي سريعا وأن يكون إيجابيًا.

وكان باسم نعيم، القيادي في حماس، علن أمس أن الحركة "سلمت ردها بالموافقة على مقترح الوسطاء الجديد".

المقترح المعدل يتضمن تعليق العمليات العسكرية الإسرائيلية 60 يوما،

فيما كشف مصدر مصري رسمي أن أن المقترح المعدل يتضمن تعليق العمليات العسكرية الإسرائيلية 60 يوما، ومسارا للتوصل إلى اتفاق شامل ينهي الحرب الدائرة منذ قرابة عامين في قطاع غزة.

كما أشار إلى أنه يسمح بادخال المساعدات الانسانية إلى القطاع المحاصر.

