الثلاثاء 19 أغسطس 2025
خارج الحدود

صحة غزة: الهدنة الإنسانية ليست وقتا للصمت بل لإنقاذ من تبقى على قيد الحياة

غزة
غزة

قال  المدير العام بوزارة الصحة في غزة: إن الهدنة الإنسانية ليست وقتا للصمت بل لإنقاذ من تبقى على قيد الحياة.

وتابع: لن تعني شيئا إن لم تتحول إلى فرصة حقيقية لإنقاذ الأرواح، فالصمت المستمر يعني طفلا آخر يموت في حضن أمه بلا دواء ولا حليب.

واختتم بأن الجرحى يستغيثون والأطفال يتضورون جوعا في ظل هدنة مؤقتة يخنقها التردد والصمت الدولي.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، في بيان أمس الإثنين، أن أكثر من 540 طفلا يُقتلون شهريا في قطاع غزة منذ 5 أشهر، في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة.

 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأكدت منظمة اليونيسيف، أن أطفال غزة يعيشون كارثة إنسانية غير مسبوقة، وأن الحل الوحيد لحمايتهم هو التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم يضمن إنهاء معاناتهم ويتيح إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.

وفي وقت سابق من الإثنين، أعلنت وزارة الصحة في غزة، استشهاد 60 فلسطينيا وإصابة 344 آخرين بنيران الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

44 ألف طفل يتيم في غزة

وأمس، قالت وزارة الصحة في غزة: إن هناك 44 ألف طفل يتيم في غزة، وأكثر من مليون طفل آخرين يعانون من صدمات نفسية.

 

حان الوقت لوقف إطلاق النار

كذلك، قالت وكالة الأونروا الأحد: إن سكان قطاع غزة يعيشون ظروفا غير إنسانية وحان الوقت لوقف إطلاق النار لإنهاء معاناتهم.

