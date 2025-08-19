صحة غزة: التجويع والقتل بالإبادة الصحية سياسة إسرائيلية ممنهجة

قال منير البرش المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة: “نحن أمام إبادة صحية كاملة”.

وأضاف المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة: التجويع والقتل بالإبادة الصحية سياسة إسرائيلية ممنهجة.

ومن جانبه أعلن مجمع ناصر الطبي، سقوط شهيد بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.



كما أعلن مجمع ناصر الطبي عن 8 شهداء، كما أعلن مجمع ناصر الطبي عن 8 شهداء في قصف جيش الاحتلال خيام نازحين في مواصي قصف جيش الاحتلال خيام نازحين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، أعلنت في بيان أمس الإثنين، أن أكثر من 540 طفلا يُقتلون شهريا في قطاع غزة منذ 5 أشهر، في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأكدت منظمة اليونيسيف، أن أطفال غزة يعيشون كارثة إنسانية غير مسبوقة، وأن الحل الوحيد لحمايتهم هو التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم يضمن إنهاء معاناتهم ويتيح إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.

وفي وقت سابق من أمس الإثنين، أعلنت وزارة الصحة في غزة، استشهاد 60 فلسطينيا وإصابة 344 آخرين بنيران الاحتلال خلال 24 ساعة.

44 ألف طفل يتيم في غزة

وأمس، قالت وزارة الصحة في غزة: إن هناك 44 ألف طفل يتيم في غزة، وأكثر من مليون طفل آخرين يعانون من صدمات نفسية.

حان الوقت لوقف إطلاق النار

كذلك، قالت وكالة الأونروا: إن سكان قطاع غزة يعيشون ظروفا غير إنسانية وحان الوقت لوقف إطلاق النار لإنهاء معاناتهم.

