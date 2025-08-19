وكيل تعليم الدقهلية يكرم موظفا حرص على أداء عمله رغم استعداده للخضوع لعملية جراحية

كرم اليوم المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة تعليم الدقهلية، أحمد فتحي مدير إدارة الموازنة الذي ضرب أروع الأمثلة في التفاني والإخلاص في خدمة مقتضيات واجبه الوظيفي.

وأكد وكيل تعليم الدقهلية حرص الموظف على عدم تعطيل دولاب العمل رغم استعداده للخضوع لعملية جراحية إلا أنه حرص على أداء عمله حتى الدقيقة الأخيرة قبيل الجراحة حتى لا يتسبب في تأخير حصول زملائه على رواتبهم الشهرية في موعدها.

وثمن الرشيدي بمزيد من التقدير والاحترام جهد أحمد فتحي معلنًا عن عظيم فخره بانتساب مثل هذه النماذج الراقية إلي منظومة تعليم الدقهلية داعيًا الله عز وجل أن يمتع الله الزميل العزيز بالصحة والعافية.

