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وكيل تعليم الدقهلية يشهد فعاليات تصفيات مسابقة 100 معلم مبدع متمكن (صور)

تعليم الدقهلية، فيتو
تعليم الدقهلية، فيتو

شهد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الأول من تصفيات مسابقة "100 معلم مبدع متمكن – النسخة الثانية" والتي تستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبرعاية الإدارة المركزية لشؤون المعلمين والإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين 

 

مشاركة 31 معلم ومعلمة في المسابقة 

يشارك في التصفيات 31 معلمًا ومعلمة من مختلف الإدارات التعليمية بمحافظة الدقهلية حيث تُعقد التصفيات لاختيار الأعمال المتميزة التي ستمثل المديرية في احتفالية اليوم العالمي للمعلم في أكتوبر 2025.

 

 

الهدف من المسابقة 

وتهدف المسابقة إلى دعم المعلمين المتميزين وإبراز النماذج الملهمة في الميدان التعليمي من خلال تقييمات دقيقة ومحايدة تقوم بها لجان متخصصة، ويشارك في لجنة التحكيم كل من الدكتور عصام عمارة  مدير عام التعليم العام (رئيس اللجنة)، والسيد محمدين  مدير إدارة التواصل والدعم بالمديرية (منسق اللجنة)، ومحمود المغاذي  عضو قانوني بالمديرية، وأعضاء لجنة التحكيم من خبراء تنمية المواد على مستوى المديرية.

 

المديرية حريصة على دعم وتمكين المعلمين المبدعين

 

وقد أشاد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل تعليم الدقهلية  بمستوى المشاركات والجهود المبذولة من المعلمين مؤكدًا أن المديرية حريصة على دعم وتمكين المعلمين المبدعين وإتاحة الفرصة لهم لعرض ابتكاراتهم وتجاربهم الناجحة في الميدان التربوي

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