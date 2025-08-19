الإحصاء: 80.3% من العلامات التجارية في 2024 ممنوحة لمصريين

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، اليوم الثلاثاء، النشرة السنوية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية عام 2024، وهي تهدف إلى تنمية وتشجيع الوعي لدى شباب الباحثين، من خلال إلقاء الضوء على خصائص وأعداد ومجالات الابتكارات والاختراعات والعلامات التجارية المقدمة والممنوحة للمصريين والجنسيات المختلفة داخل مصر وفقا للتصنيف الدولي.

مـن أهــم المـؤشــرات ما يلــي:

• براءات الاختراع:

بلغ عدد الطلبات المقدمة إلى مكتب براءات الاختراع المصري (1860) طلبًا عـــام 2024 للحـصول على بـراءة الاخــتراع، مقـابـل (2101) طلبـًا عــــام 2023 بانخفاض قدره 11.5٪ منـــهـا(586) طلبًا للمصرييـن بنسبة 31.5 ٪ و(1274) طلبًا للأجانب بنسبة 68.5٪.

• البراءات الممنوحة:

بلغ عدد براءات الاختراع التي منحها مكتب البراءات المصري (266) براءة اختراع عام 2024 مقابل (317) براءة عام 2023 بأنخفاض قدره 16.1%، منها (65) براءة اختراع للمصريين بنسـبة 24.4٪ و(201) براءة اختراع للأجـــانب بنسبــة 75.6٪

البراءات الممنوحة وفقا لمجال التخصص:

(68) براءة اختراع تم منحها وفقا للتصنيف الدولي فـي مجال الاحتياجات الانسـانية بنسبــة 25.6٪ (25.0٪للمصـريين، 75.0٪ للأجـانب) يلي ذلك البراءات الممنوحة في مجال عمليات التشكيل والنقل بعـدد (41) بـراءة اختـراع بنســـبة 15.4٪ (22.0٪للمصـريين،78.0٪للأجـانب) ثم الكيميـاء والفلــزات بعدد (60) بـراءة اختـراع بنسـبة 22.6 ٪ من إجمالـي البـراءات المـمنوحة عام 2024 (45.0٪للمـصريين، 55.0٪ للأجانب.

• البراءات الممنوحة للــدول:

تصدر المتقدميـن من المصريين المرتبــة الأولى حيث بلغت عدد البراءات الممنوحة لهم من مكتب البراءات المصري (65) بــراءة اخــتراع بنسـبة 24.4٪ وجــاء المتقدمين من الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بإجمالي عدد (41) براءة اختراع بنسبة 15.4٪ وجاء المتقدمين من اليابان في المرتبة الثالثة بإجمالي عدد (22) براءة اختراع بنسبة 8.3٪ من إجمالي البراءات الممنوحة عام 2024.

• العلامات التجارية:

بلغ عدد الطلبات المقدمة للحصول على العلامات التجارية (42538) طلبًا عام 2024 مقابل (52853) طلبًا عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 19.5%.

بلغ عدد الطلبات المقدمة من المصريين إلى مكتب العلامات التجارية المصري للحصول على علامات تجارية (33703) طلبًا عام 2024 مقابل (47653) طلبًا عام 2023 بنسبة انخفاض بلغت 29.3%.

بلغ عدد العلامات التجارية الممنوحة الى المصريين والأجانب (23790) علامة تجـــارية عــام 2024، مقابل (16659) علامة تجارية عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 42.8 ٪.منها (19099) علامة تجارية للمصريين، (4691) علامة تجارية من باقي الجنسيات.

تصدر المصريين قائمة العلامات التجارية الممنوحة بإجمالي (19099) علامة تجارية بنسـبة 80.3٪ ثم المتقدمين من الولايات المتحـدة الأمريكية بعـدد (1496) علامـة تجارية بنسـبة 6.3٪ ثم المتقدمين من الإمارات بعـدد (512) علامـة تجـارية بنسـبة 2.2٪ من إجمالي العلامات التجارية الممنوحة عام 2024.

