الإحصاء: 821 حالة إفلاس تم دفع قيمتها عام 2024

كشفت النشرة السنوية لإحصاء حالات البروتستو وأحكام الافلاس عام 2024، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، أن عدد حالات البروتستو التي دفعت قيمته 821 حالة عام 2024 مقابل 1466 حالة عام2023 بانخفاض قدره 645 حالة بنسبه 44٪.

ومن أهم المؤشرات ما يلي:

- بلغـت قيمة الدين لحالات البروتستو التي دفعت قـيمته 16.4 مليون جنيه عام 2024، مـقــابـل 22 مليون جنيــه عـام 2023 بانخفاض قــــدره 5.2 مليون جنيه بنسبه 24.3 ٪.

- بلغ عـــدد حــالات بـروتستو عدم الدفـع 3290 حــالـة عام 2024 مـــقـــابـل 6284 حالـة عام 2023 بانخفاض قــــــدره 2994 حالـة بنسبة 48٪.

– جاءت محـافظـة المنوفية في المركز الأول من حيث عدد الحالات لبروتستـو دفعت قيمته حيث بلغ عددهـا 174حالة بنسبــه 21.2٪، تليهــا محافـظة الغربيــة حيــث بلغ عددهــا 119 حالة بنسبة 14.5٪، ثم محافظة البحر الاحمر حيث بلغ عددها 119 حالة بنسبة 14.5٪ مــن إجمالـــي عدد الحالات.

- جاءت محافظة القليوبية في المركـز الأول من حيث قيمه الدين لبروتستو دفعـت قيـمته حيث بلغت قيمته 5.2 مليون جنيه بنسبه32٪، تليها محافظة المنوفية حيث بلغـــت قيمته 2.1 مليــون جنيه بنسبه 13٪، ثم محافظــة الغربيــة حيث بلغــت قيمته 1.9 مليــون جنيه بنسبه 12٪ من إجمالي قيمـة الـدين.

- جاءت محافظة الغربية فى المركز الأول من حيــث عدد الحالات لبروتستو عدم الدفع حيث بلغ عددها 609 حالة بنسبه 19٪، تليها محافــــظة االقاهرة 544 حالة بنسبه 17٪ ثم محافظة البحيرة حيث بلغ عددها 397 حالة بنسبه 12.1٪ من إجمالي عدد الحالات.

- جاءت محافظة الجيزة فى المركز الأول من حيث قيمه الدين لبروتستو عــدم الدفـــع حيــث بلغت قيمته 1.43 مليار جنيه بنسبه 32٪، تليها محافظـة القاهرة حيث بلغت قيمته 1.36 مليار جنيه بنسبه 30٪، ثم محافظة المنوفية حيث بلغت قيمته 757.7 مليون جنيه بنسبه 17 ٪ من إجمالي قيمـة الـدين.



الافلاس:

- بلغ عدد حالات أحكام إشهار الإفلاس 6 حالات عـام 2024 مقابـل 1 حالة عام 2023 بزيادة قدرها 5 حالات.

- بلغـت قيـمــه الديــن لأحكــام إشهار الافــلاس 120.2 مليــون جنيــه عام 2024 مقابـل 189.9 مليون جنيه عام 2023 بانخفاض قدره 69.7 مليون جنيه.

