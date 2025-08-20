تبدأ العام الدراسي المقبل، تفاصيل مدارس التعليم الثانوي المهني

يبدأ العمل بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قبل فض دور الانعقاد الخامس، اعتبارًا من العام الدراسي المقبل.

تصديق الرئيس على تعديل قانون التعليم

يأتي ذلك بعدما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديل قانون التعليم، ونشره في الجريدة الرسمي.

تفاصيل مدارس التعليم المهني

تضمن تعديل قانون التعليم، إقرار التعليم الثانوي المهني، بهدف إعداد المهنيين في المجالات الاقتصادية والخدمية.

وجاء في الفصل الخامس من تعديل قانون التعليم، النص على التعليم الثانوي المهني، والذي يقضي بجواز إنشاء مدارس مهنية ثانوية أو برامج مهنية لمدة عام أو عامين دراسيين تحت مسمى “برامج التعليم الثانوي المهني".

برامج التعليم الثانوي المهني

وتنص المادة (37) مكررًا 4 من تعديل قانون التعليم على: يجوز إنشاء مدارس مهنية ثانوية أو برامج مهنية لمدة عام أو عامين دراسيين تحت مسمى (برامج التعليم الثانوي المهني)، كما يجوز أن تكون الدراسة بالبرامج المهنية في مدارس التعليم الثانوي التكنولوجي، وذلك كله بهدف إعداد فئة "المهني" في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة كالصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، ويتم القبول في برامج التعليم الثانوي المهني بعد الحصول على شهادة التعليم الأساسي المهني أو شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتنظيم شروط وقواعد القبول والتخصصات والبرامج ونظام الدراسة بما تشمله من مواد عامة أساسية وتدريب عملي، ويُمنح الطالب عند النجاح شهادة تدريب مهني في التخصص أو البرنامج، ولا تؤهل هذه الشهادة للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا.

إنشاء برامج تدريبية قصيرة موجهة لأرباب المهن والعاملين

كما تنص المادة (37) مكررًا 5 من تعديل قانون التعليم على: يجوز إنشاء برامج تدريبية قصيرة موجهة لأرباب المهن والعاملين، كما يجوز أن تكون الدراسة بها في مدارس التعليم الثانوي التكنولوجي، وذلك بهدف استكمال الجوانب العلمية والعملية، ويجوز أن تكون تلك البرامج بالشراكة مع الجهات والهيئات العامة؛ ومؤسسات ومنظمات الأعمال والقطاع الخاص، ويصدر بتنظيمها ومدتها ومحتواها وقواعد القبول بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويتضمن تعديل قانون التعليم، استحداث نظام البكالوريا، وبموجبه يتمكن الطالب من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا وتأكيد أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته 3 سنوات.

الإبقاء على نظام الثانوية العامة

كما تتضمن التعديلات عدم المساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن كافة الأنظمة اختيارية أمام الطلاب.

