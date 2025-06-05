عميد طب قصر العيني: هجرة الأطباء ليست أزمة وهذه بعض الإجراءات التي تمنعها

نفى الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، ما تردد من وجود أزمة تتعلق بـ هجرة الأطباء، مشيرًا إلى أن كلمة هجرة ليست دقيقة، لأنها تعني عدم العودة للوطن مرة أخرى، وهذا غير صحيح.

وأكد صلاح أن الطبيب الذي يسافر خارج البلاد، يرغب في الالتحاق بهيئات أو مؤسسات يرى أنها أفضل من تلك التي يوجد فيها، مشيرًا إلى أن هؤلاء لايبحثون عن عائد مادي، خاصة أن أجور الأطباء في أوروبا متدنية، أو أنه يسافر للحصول على وضع أفضل وأسرع ماليًّا يستطيع الاستفادة منه، ويلبي احتياجاته.

فجوة الأجور بين دول الخليج ومصر لا يمكن أن تنتهي

ولفت صلاح، في تصريحات خاصة لـ فيتو، إلى أن هذا المتطلب لا يحتاجه الطبيب فقط وإنما يحتاجه المهندس والمعلم وخريج التجارة وغيرهم، مشيرا إلى أن مصر بها الكثير من الأطباء، وأن هذا الأمر قائم منذ عشرات الأعوام وليس بجديد.

واستدرك قائلًا: "صحيح أن هناك احتياج لبعض الأطباء المسافرين، لكن الفجوة الكبيرة مابين الأجور في دول الخليج وفي مصر لا يمكن أن تنتهي".

وأشار إلى أن هناك أطباء من ألمانيا ودول أوروبا يذهبون للخليج لممارسة الطب هناك بحثًا عن العائد المادي الكبير، وكذلك يذهب أطباء أوروبا لأمريكا لنفس السبب، ليس فقط المصريين.

إجراءات هامة لوقف هجرة الأطباء

وأوضح عميد طب قصر العيني، وجود حاجة لاتخاذ بعض الإجراءات، التي ليس من شأنها تمييز فئة على أخرى، لكنها ستلامس الأطباء الذين يرغبون في السفر للخارج لتحقيق عائد مادي.

وقال إنه قد يكون من بين تلك الإجراءات، أن تكون لهم الأولوية في الإسكان الذي تقدمه الدولة، والمواصلات القومية، وأن يعمم التأمين الصحي الشامل بأسرع ما يمكن، وأن توفر لهم اشتراكات ميسرةـ وأن يكون لهم تأمين صحي يغطيهم في مكان يليق بهم.

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