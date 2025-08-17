الأحد 17 أغسطس 2025
حوادث

إخماد حريق اندلع في فيلا لـ عادل إمام بالعجمي

حريق فيلا عادل امام
حريق فيلا عادل امام بالإسكندرية، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية، من إخماد حريق في أرض فيلا قديمة يملكها الفنان عادل إمام بدوران شهر العسل في حي العجمي غرب الإسكندرية، دون إصابات أو خسائر مادية وبشرية. 

وتسبب الحريق في دخان كثيف بالمنطقة، وانعدام الرؤية لقائدي السيارات بها، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية من السيطرة علي الحريق. 

كانت غرفة عمليات حي العجمي تلقت إخطارا من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية باندلاع حريق في أرض فضاء بدوران شهر العسل،  مع تصاعد دخان كثيف بالمنطقة بسبب الحريق. 

توجهت قوة أمنية بصحبة مسئولي الحي وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، وتبين نشوب حريق في أرض فيلا قديمة يملكها الفنان عادل إمام  في الهيش والبوص داخل الأرض مما تسبب في دخان كثيف. 

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق واخماده ومنع امتداده لباقي الأرض. 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة. 

