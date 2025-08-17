إخماد حريق اندلع في فيلا لـ عادل إمام بالعجمي

تمكنت قوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية، من إخماد حريق في أرض فيلا قديمة يملكها الفنان عادل إمام بدوران شهر العسل في حي العجمي غرب الإسكندرية، دون إصابات أو خسائر مادية وبشرية.

وتسبب الحريق في دخان كثيف بالمنطقة، وانعدام الرؤية لقائدي السيارات بها، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية من السيطرة علي الحريق.

كانت غرفة عمليات حي العجمي تلقت إخطارا من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية باندلاع حريق في أرض فضاء بدوران شهر العسل، مع تصاعد دخان كثيف بالمنطقة بسبب الحريق.

توجهت قوة أمنية بصحبة مسئولي الحي وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، وتبين نشوب حريق في أرض فيلا قديمة يملكها الفنان عادل إمام في الهيش والبوص داخل الأرض مما تسبب في دخان كثيف.

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق واخماده ومنع امتداده لباقي الأرض.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.