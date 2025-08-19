استدعاء مالك مطعم نشب به حريق في التجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة مطعم شهير للمأكولات التركية نشب به حريق بمنطقة التجمع الأول، مما أسفر عن إصابة عامل بحالة اختناق، لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر.

وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء مالك المطعم لسماع أقواله.



حريق مطعم شهير بالتجمع



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل مطعم شهير بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء إلى مكان الحريق لإخماده.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية الإخماد، وأسفر الحريق عن إصابة عامل بحالة اختناق وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

