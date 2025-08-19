ترتيب هدافي الدوري المصري قبل افتتاح مباريات الجولة الثالثة

ترتيب هدافي الدوري المصري، يتقاسم أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي، وعبد الرحيم دغموم لاعب المصري البورسعيدي صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري قبل انطلاق مباريات اليوم في افتتاح الجولة الثالثة.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم

1- أحمد سيد زيزو، الأهلي، هدفان

1- عبد الرحيم دغموم، المصري، هدفان

2- عمر الساعي، المصري، هدف واحد

2- بابي بادجي، سموحة، هدف واحد

2- جراديشار، الأهلي، هدف واحد

2- منذر طمين، المصري، هدف واحد

2- غيث مدادحة‎، طلائع الجيش، هدف واحد

2- فادي فريد، الاتحاد السكندري، هدف واحد

2- مروان حمدي، بيراميدز، هدف واحد

2- رفيق كابو، إنبـي، هدف واحد

2- أحمد بحبح، بتروجت، هدف واحد

2- محمد مخلوف، المصري، هدف واحد

2- محمد السيد شيكا، كهرباء الإسماعيلية، هدف واحد

2- محمد شحاتة، الزمالك، هدف واحد

2- ياسين مرعي، الأهلي، هدف واحد

2- علي جمال، زد، هدف واحد

2- مصطفى إبراهيم، الاتحاد السكندري، هدف واحد

2- بدر موسى، بتروجت، هدف واحد

2- أحمد عاطف، زد، هدف واحد

2- سيف الخشاب، كهرباء الإسماعيلية، هدف واحد

2- أحمد رضا، الأهلي، هدف واحد

2- حسام حسن، مودرن سبورت، هدف واحد

2- علي الفيل، مودرن سبورت، هدف واحد

2- ناصر ماهر، الزمالك، هدف واحد

2- محمد شريف، الأهلي، هدف واحد

2- محمود رزق، مودرن سبورت، هدف واحد

2- محمد هلال، مودرن سبورت، هدف واحد

2- محمد فخري، فاركو، هدف واحد

2- صلاح محسن، المصري، هدف واحد

2- أحمد الشيخ، حرس الحدود، هدف واحد

2- صابر الشيمي، الجونة، هدف واحد

وتقام اليوم الثلاثاء 4 مواجهات في افتتاح الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

البنك الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية - 6:00 مساءً

فاركو ضد طلائع الجيش – 6:00 مساءً

المصري ضد بيراميدز – 9:00 مساءً

الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري

ومن المقرر أن يتنافس أول 7 فرق على درع الدوري المصري في المرحلة الثانية، و14 فريقا على تفادي الهبوط بالمرحلة الثانية من الدوري ( يهبط 4 فرق مع نهاية الدوري)

ويشارك في الدوري المصري النسخة الجديدة كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وحصل الأهلي على راحة في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري نظرا لمشاركة 21 فريقا في المسابقة هذا الموسم حيث يحصل كل فريق على راحة في كل جولة وتقام 10 مواجهات في الأسبوع.

مواعيد الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري كالتالي

الثلاثاء 19 أغسطس

فاركو ضد طلائع الجيش..6 مساء

البنك الأهلى ضد كهرباء الإسماعيلية..6 مساء

المصري ضد بيراميدز..9 مساء

الإسماعيلى ضد الاتحاد السكندري..9 مساء

الأربعاء 20 أغسطس

سيراميكا ضد انبى..6 مساء

وادى دجلة ضد بتروجيت..9 مساء

الجونة ضد غزل المحلة..9 مساء

الخميس 21 أغسطس

المقاولون العرب ضد حرس الحدود..6 مساء

مودرن سبورت ضد الزمالك..9 مساء

سموحة ضد زد إف سي..9 مساء

الأهلي..راحة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.