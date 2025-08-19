عماد النحاس يقيم أداء زيزو بأول جولتين بالدوري ويثير القلق بشأن أحمد عبد القادر رغم تدخل الإدارة

تحدث عماد النحاس، المدرب المساعد للنادي الأهلي، عن أداء أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، خلال أول جولتين من مسابقة الدوري المصري الممتاز بالموسم الجديد، مشيدًا بالمستوى الذي يقدمه منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء.

وقال النحاس في تصريحات تليفزيونية: "زيزو انسجم سريعًا مع الفريق، وهو من أبرز وأهم التعاقدات الأخيرة للأهلي، ويمثل إضافة قوية للفريق".

وأضاف: "ظهوره المميز في المباريات يعكس قدرته على الاندماج السريع مع المجموعة، كما أن أداءه الحالي يختلف عما قدمه في كأس العالم، حيث يلعب الآن في مركز صانع الألعاب بعدما كان يلعب كجناح، ونجح في تسجيل أهداف وصناعة الفارق لزملائه".

وفي ما يخص أحمد عبد القادر، أوضح النحاس: "هذا الملف يخص المدير الفني خوسيه ريبيرو بالتنسيق مع محمد يوسف، ولا أمتلك معلومة دقيقة بشأنه".

وعن مواعيد التدريبات، قال النحاس: "كل مدرب له فلسفته الخاصة، وريبيرو اختار التدريبات في العاشرة والنصف صباحا، وهو أمر جديد بالنسبة لنا، لكننا تحدثنا معه منذ اليوم الأول وأبدى مرونة في بعض المرات، حيث تدربنا مساء قبل الدخول في المعسكر، إلا أن له قناعات ثابتة في بعض الأمور".

كما علق النحاس على الأنباء المتداولة بشأن وجود أزمات داخل غرفة ملابس الفريق، قائلًا: "الرد يكون دائمًا في الملعب، الأهلي يضم مجموعة كبيرة من النجوم أصحاب العقلية الاحترافية، وعلاقاتهم ببعض قوية، وهو ما يظهر في الجدية داخل التدريبات، الجميع لديه الرغبة في المشاركة وخدمة الفريق، ونحن نعمل كمنظومة واحدة".

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة غزل المحلة في مباراته القادمة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

