الثلاثاء 19 أغسطس 2025
موعد عرض حكاية "بتوقيت 2028" الحلقة الأخيرة

مسلسل أبطال بتوقيت
مسلسل أبطال بتوقيت 2028، فيتو

تعرض حاليا ثاني حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو والتي تحمل اسم بتوقيت 2028، وهي حكاية تجمع بين التشويق والغموض في إطار ما بين الواقع والخيال.  

موعد عرض حكاية بتوقيت 2028 الحلقة الأخيرة

وبدأ عرض حكاية بتوقيت 2028 يوم السبت الماضي، ومن المقرر عرض الحلقة الأخيرة غدا الأربعاء الموافق 20 أغسطس في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر عبر قناة DMC ومنصة Watch It ومنصة شاهد. 

حكاية بتوقيت 2028

"بتوقيت 2028" هي ثاني الحكايات بعد حكاية "فلاش باك"، ومن بطولة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح ومن تأليف نسمة سمير، وإخراج خالد سعيد، وإنتاج العمل شركة "k media" كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.  

“حكاية بتوقيت 2028” تدور حول فكرة أنه أحيانا تكون هناك محاولة لمنع حدوث أشياء، لكنها تحدث، وبصورة أكثر سوءا، فخلف الصورة التي يتم الاعتقاد أنها مرئية بوضوح، توجد كواليس خفية.

