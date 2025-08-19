الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

اصطفاف قافلة المساعدات الإنسانية الـ18 تمهيدا لدخولها من مصر إلى قطاع غزة (فيديو)

اصطفاف قافلة المساعدات
اصطفاف قافلة المساعدات الإنسانية، فيتو

تستعد شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية الـ18 في الدخول إلى  قطاع غزة ضمن سلسلة قوافل “زاد العزة” التي أطلقتها مصر منذ 27 يوليو الماضي.

ورصد القاهرة الإخبارية، اصطفاف قافلة المساعدات الإنسانية الـ18 تمهيدًا لدخولها من مصر إلى قطاع غزة، عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري وصولًا إلى معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع، حيث تخضع الشاحنات للتفتيش من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل أن تدخل إلى الفلسطينيين بالقطاع.

 

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة على الحدود منذ بدء الأزمة، ويواصل تأهبه في كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من 36 ألف شاحنة محملة بنحو نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة حتى يوم أمس، وذلك بجهود 35 ألف متطوع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية قطاع غزة قوافل “زاد العزة لميناء رفح البري الهلال الأحمر المصري

الأكثر قراءة

بداية باهتة وإصابة قد تنهي مسيرته، بيان من الصفاقسي التونسي بشأن إصابة علي معلول

إيمي طلعت زكريا: أحمد فهمي سدد ديون بابا للضرائب ونجم شهير صدمنا برده عندما لجأنا إليه (فيديو)

أعطته جرعة قاتلة، اعترافات صادمة لـ"ملكة الكيتامين" عن وفاة نجم مسلسل "فريندز"

أول تعليق من صاحب المزرعة الليبي والعامل المصري على فيديو الأسد (فيديو)

حيلة شيطانية باسم "الحب"، كشف لغز العثور على سيدة مصابة بـ 30 طعنة وسط الزراعات بالدقهلية

سعر الفاكهة اليوم الثلاثاء، ارتفاع العنب والغلاء "يجمد" 5 أصناف على مائدة المصريين

بعثة منتخب الناشئين تغادر اليوم إلى السعودية للمشاركة في كأس الخليج

سقط من أعلى جبل، وفاة مأساوية للشاعر السعودي سعود بن معدي القحطاني (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 19 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 19 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 19 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads