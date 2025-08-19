اصطفاف قافلة المساعدات الإنسانية الـ18 تمهيدا لدخولها من مصر إلى قطاع غزة (فيديو)

تستعد شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية الـ18 في الدخول إلى قطاع غزة ضمن سلسلة قوافل “زاد العزة” التي أطلقتها مصر منذ 27 يوليو الماضي.

ورصد القاهرة الإخبارية، اصطفاف قافلة المساعدات الإنسانية الـ18 تمهيدًا لدخولها من مصر إلى قطاع غزة، عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري وصولًا إلى معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع، حيث تخضع الشاحنات للتفتيش من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل أن تدخل إلى الفلسطينيين بالقطاع.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة على الحدود منذ بدء الأزمة، ويواصل تأهبه في كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من 36 ألف شاحنة محملة بنحو نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة حتى يوم أمس، وذلك بجهود 35 ألف متطوع.

