الأمم المتحدة: غزة تسجل نصف قتلى عمال الإغاثة في العالم

قال مكتب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية توم فليتشر اليوم الثلاثاء، في اليوم السنوي لعمال الإغاثة: إن عددا قياسيا من عمال الإغاثة بلغ 383 قتلوا في البؤر الساخنة في 2024، نحو نصفهم في غزة أثناء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.



وبحسب "أسوشيتيد برس"، ذكر فليتشر أن مقتل هذا العدد القياسي يجب أن يكون تحذيرا لحماية المدنيين الذين يقعون في وسط الصراعات ومن يحاولون مساعدتهم.

وأضاف فليتشر في بيان في اليوم العالمي للإنسانية: "إن وقوع الهجمات على هذا المستوى دون أي قدر من المحاسبة عليها إدانة مخزية للتقاعس واللامبالاة الدوليين. إننا نطالب مجددا بصفتنا المجتمع الإنساني أن يتحرك أصحاب السلطة والنفوذ من أجل الإنسانية وأن يحموا المدنيين وعمال الإغاثة ويحاسبوا الجناة".



وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية إلى أن معظم عمال الإغاثة الذين قتلوا كانوا من الطواقم الوطنية التي تخدم مجتمعاتها التي تتعرض لهجوم سواء كانوا في العمل أو في منازلهم.



