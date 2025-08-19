9 تتعلق بالصحة و3 بالجمال، 12 فائدة لتناول العنب يوميا

العنب من الفواكه التي ارتبطت بحياة الإنسان منذ آلاف السنين، حيث عُرف في الحضارات القديمة كغذاء ودواء في آن واحد.



هذه الثمرة الصغيرة، بألوانها المتعددة من الأخضر إلى الأحمر مرورًا بالبنفسجي والأسود، ليست مجرد فاكهة لذيذة الطعم ومنعشة في أيام الصيف الحارة، بل هي كنز غذائي وصحي غني بالعناصر المفيدة للجسم.





أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن العنب من الفواكه الصيفية الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.



أضافت الدكتورة هدى، أن فوائده تمتد من دعم صحة القلب والمخ والجهاز الهضمي، إلى تعزيز المناعة وحماية البشرة والعينين.



وإدخال العنب في النظام الغذائي اليومي – سواء بتناوله طازجًا أو عصيرًا طبيعيًا أو حتى مجففًا كزبيب – يُعد خطوة بسيطة لكنها ذات أثر كبير على الصحة العامة.





أبرز فوائد العنب لصحة الجسم

في هذا التقرير تستعرض الدكتورة هدى، أبرز فوائد العنب الصحية والغذائية، ولماذا يُعتبر من الفواكه التي ينصح الأطباء وخبراء التغذية بإدخالها ضمن النظام الغذائي اليومي.



العنب الأحمر وفوائده



1. مصدر غني بالفيتامينات والمعادن

العنب يحتوي على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على وظائفه الحيوية. فهو غني بفيتامين C الذي يعزز المناعة ويساعد على إنتاج الكولاجين، إضافة إلى فيتامين K المهم لصحة العظام وتجلط الدم. كما يحتوي العنب على فيتامينات من مجموعة B التي تساهم في تحسين التمثيل الغذائي وإنتاج الطاقة. أما المعادن، فيُعد العنب مصدرًا للبوتاسيوم الذي ينظم ضغط الدم، والكالسيوم والفوسفور الضروريين للعظام، والحديد الذي يقي من فقر الدم.

2. غني بمضادات الأكسدة

أحد أبرز أسرار فوائد العنب يكمن في احتوائه على مضادات أكسدة قوية، مثل الريسفيراترول الموجود بكثرة في قشرة العنب، خاصة العنب الأحمر والأسود. هذه المضادات تحارب الجذور الحرة المسؤولة عن تلف الخلايا وتسريع الشيخوخة، كما تساهم في الوقاية من السرطانات وأمراض القلب. وقد أثبتت الدراسات أن الريسفيراترول يساعد أيضًا في تقليل الالتهابات وحماية الخلايا العصبية.

3. تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

تناول العنب بانتظام يساعد في حماية القلب والشرايين بعدة طرق. أولًا، مضادات الأكسدة الموجودة فيه تقلل من أكسدة الكوليسترول الضار (LDL)، ما يحد من ترسبه على جدران الأوعية الدموية. ثانيًا، البوتاسيوم في العنب يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع. وثالثًا، الريسفيراترول يعزز من مرونة الأوعية الدموية ويحسن تدفق الدم، مما يقلل من احتمالية الإصابة بالجلطات وتصلب الشرايين.

4. دعم صحة الجهاز الهضمي

العنب يحتوي على نسبة جيدة من الألياف الغذائية، خاصة عند تناوله بالقشر. هذه الألياف تسهل حركة الأمعاء وتمنع الإمساك، كما تدعم نمو البكتيريا النافعة في القولون، مما يحسن صحة الجهاز الهضمي بشكل عام. إلى جانب ذلك، فإن وجود الماء بنسبة مرتفعة في العنب يجعله فاكهة مرطبة تساعد في تسهيل عملية الهضم وطرد السموم من الجسم.

5. تقوية المناعة ومكافحة الالتهابات

بفضل غناه بفيتامين C ومضادات الأكسدة، يلعب العنب دورًا مهمًا في تعزيز جهاز المناعة وزيادة مقاومة الجسم للعدوى. كما أن الريسفيراترول ومركبات الفلافونويد الموجودة فيه تساعد على تقليل الالتهابات المزمنة التي ترتبط بالعديد من الأمراض مثل السكري والتهابات المفاصل.

العنب الاحمر للصحة

6. الحفاظ على صحة الدماغ والذاكرة

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول العنب قد يكون له تأثير إيجابي على صحة الدماغ، حيث يساعد الريسفيراترول على حماية الخلايا العصبية من التلف وتحسين تدفق الدم إلى المخ. هذا بدوره يساهم في تحسين الذاكرة والقدرات الإدراكية، وقد يقلل من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر وغيره من أمراض التدهور العصبي.

7. العنب وصحة العيون

العنب يحتوي على مركبات مثل اللوتين والزياكسانثين، وهما من مضادات الأكسدة المهمة لصحة العين. هذه المواد تساعد في حماية شبكية العين من الأضرار الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية، وتقلل من احتمالية الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر والمياه البيضاء.

8. التحكم في الوزن

رغم احتوائه على نسبة من السكريات الطبيعية، إلا أن العنب منخفض السعرات الحرارية نسبيًا وغني بالماء والألياف، ما يجعله خيارًا جيدًا للراغبين في التحكم بالوزن. تناول حفنة من العنب يساعد على الشعور بالشبع ويروي العطش، مما يقلل من الحاجة إلى تناول وجبات خفيفة غير صحية.

العنب الاحمر وفوائده

9. العناية بالبشرة وتأخير علامات الشيخوخة

العنب ليس مفيدًا من الداخل فقط، بل أيضًا للبشرة. فمضادات الأكسدة، خاصة الريسفيراترول، تحمي الجلد من تأثير الجذور الحرة التي تسبب التجاعيد والبقع الداكنة. كما أن فيتامين C الموجود في العنب يعزز إنتاج الكولاجين، ما يمنح البشرة مرونة ونضارة. ولهذا السبب، نجد العنب وزيوته مكونًا أساسيًا في العديد من مستحضرات التجميل.

10. تعزيز صحة العظام

العنب يحتوي على عناصر مهمة لصحة العظام مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور. إضافة إلى ذلك، يلعب فيتامين K دورًا مهمًا في تحسين كثافة العظام وتقليل خطر الإصابة بالهشاشة، خصوصًا لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

11. الوقاية من بعض أنواع السرطان

الدراسات الحديثة تشير إلى أن مضادات الأكسدة القوية في العنب، وعلى رأسها الريسفيراترول، قد تساهم في الحد من نمو بعض أنواع الخلايا السرطانية، خاصة في القولون والثدي والبروستاتا. ورغم أن هذه الأبحاث ما زالت في مراحلها المبكرة، إلا أنها تعطي مؤشرًا إيجابيًا لأهمية العنب في الوقاية.

12. ترطيب الجسم

العنب يحتوي على نسبة عالية من الماء تصل إلى حوالي 80%، مما يجعله فاكهة مثالية للحفاظ على ترطيب الجسم خاصة في فصل الصيف. هذا الترطيب الطبيعي يساعد على الحفاظ على حيوية البشرة، وتنظيم درجة حرارة الجسم، ودعم عمل الكليتين في طرد السموم.

