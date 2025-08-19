مدرب ليفربول السابق: الأهلي الأفضل في إفريقيا وهذه نصيحتي لـ ريبيرو

قال جيرارد نوس مدرب أكاديمية نادي ليفربول السابق ومساعد الإسباني رافا بينيتيز في تدريب الريدز، إن النادي الأهلي هو الفريق الأفضل في قارة إفريقيا.

مدرب ليفربول السابق يتوقع نجاح ريبيرو مع الأهلي

وأشار نوس إلى أن الإسباني ريبيرو مدرب الأهلي قادر على تحقيق النجاح مع الفريق ولكن لا يزال أمامه بعض الوقت من أجل التأقلم على الأجواء.

وقال نوس في تصريحات لبرنامج رقم 10 مع الإعلامي رجائي رمزي: "ريبيرو بدأ مسيرته مع الأهلي في كأس العالم للأندية، الفريق أظهر أداءً متزنًا، ونعلم جيدًا أنه من الصعب الفوز بأي مباراة في كأس العالم لأنك تلعب أمام الأندية الكبيرة".

وأضاف: "أداء الأهلي كان رائعًا، وأتمنى أن يعرف ريبيرو طبيعة العمل في الأهلي لأنه الفريق الأفضل في القارة الإفريقية".

وتابع: "أتمنى للمدرب ريبيرو تحقيق النجاح مع الأهلي، لكن عليه التأقلم مع الفريق وطريقة اللعب لأن أسلوب اللعب في إفريقيا مختلف ولكل دوري ثقافة وطريقة لعب خاصة".

