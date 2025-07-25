أزمات نقابة المهن الموسيقية.. قرارات جريئة لمواجهة مخالفات مطربي المهرجانات.. ومصطفى كامل يؤكد: لن نسمح لأي صوت غير مهني أن يشوه صورة مصر الفنية

تعيش نقابة المهن الموسيقية، خلال السنوات الأخيرة حالة من التوتر المستمر، نتيجة لسلسلة من القرارات الحاسمة التي اتخذتها بحق عدد من أعضائها، تتراوح بين الإنذارات والإيقاف المؤقت، وصولًا إلى الشطب النهائي من سجلات النقابة.

هذه الإجراءات، التي تهدف وفقًا لتصريحات مسؤولي النقابة إلى "تنظيم العمل الموسيقي والحفاظ على الذوق العام"، فتحت بابًا واسعًا من الجدل حول حرية الإبداع وحدود رقابة المؤسسات الفنية على منتسبيها.

قرارات متلاحقة.. وتصعيد مستمر

منذ توليه منصب النقيب، اتخذ الفنان مصطفى كامل نهجًا صارمًا في التعامل مع ما وصفه بـ"الانفلات الفني" الذي يشهده سوق الأغنية والمهرجانات في مصر.

وشملت قرارات الإيقاف عددًا من الأسماء المعروفة في مجال "الأداء الصوتي"، فضلًا عن مغني المهرجانات والراب.

وفي يوليو 2025، أعلنت النقابة عن شطب نهائي لثلاثة أعضاء بسبب ما وصفته بـ"مخالفة شروط وتعهدات الأداء"، في إشارة إلى مشاركتهم في حفلات بالساحل الشمالي دون الالتزام بما تم الاتفاق عليه مسبقًا مع النقابة.

وجاءت الحالات المثيرة للجدل، من خلال الأسماء التي طالتها قرارات النقابة على النحو التالي:

حمو بيكا: إيقاف عن الغناء بسبب نشره مقطعًا اعتبر مسيئًا لهيئات رسمية، وتمت إحالته للتحقيق.

عفروتو ومروان بابلو: فرضت النقابة غرامات مالية كبيرة على الاثنين، مع وقف التصاريح الخاصة بنشاط الراب مؤقتًا.

محمد عبدالسلام (عازف أورج): تم منعه من العمل بشكل نهائي بسبب مخالفات مالية، قبل أن يُعاد النظر في القرار بعد التسوية.

أحمد رمضان (سكرتير عام سابق): صدر ضده قرار شطب نهائي من سجلات النقابة بعد صدور حكم من لجنة التأديب، رغم استمرار صرف معاشه.

"لسنا جهة رقابة.. لكننا نحمي المهنة"

وفي تصريحات سابقة، أكد نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل أن النقابة لا تستهدف التضييق على الفنانين، وإنما تسعى إلى ضبط معايير العمل داخل الوسط الموسيقي.

وقال: "لن نسمح لأي صوت خارج عن الالتزام المهني أن يشوه صورة مصر الفنية، ونحن حريصون على التعاون مع الجهات الرسمية لضمان تقديم محتوى يليق بالجمهور".

أصوات معارضة: "مصادرة للإبداع"

في المقابل، يرى عدد من المتابعين والمشتغلين بالحقل الفني أن بعض قرارات النقابة تنطوي على تدخل مبالغ فيه في حرية الفنانين.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وناقدون فنيون آراء تنتقد تغليظ العقوبات وفرض الغرامات المالية على فنانين شباب، دون وجود آليات شفافة للمراجعة أو التظلم.

تساؤلات حول الاستقلالية والمهنية

وأثار تكرار قرارات الإيقاف والشطب، دون إعلان واضح عن نتائج التحقيقات أو حيثيات العقوبات، تساؤلات حول مدى التزام النقابة بالإجراءات القانونية الداخلية، ومدى توازنها بين حماية المهنة وبين حماية حقوق أعضائها.

ويرى خبراء أن النقابة بحاجة إلى تطوير لوائحها، بما يضمن مساحة للفنانين للتعبير والإبداع، مع الحفاظ في الوقت نفسه على هوية الفن المصري ومنظومته الأخلاقية والمهنية.

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