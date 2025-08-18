الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نقيب الفلاحين: غياب السياسات الزراعية الموحدة سبب انهيار أسعار البطاطس والطماطم

عبد الفتاح عبد الرازق
عبد الفتاح عبد الرازق نقيب الفلاحين

قال عبد الفتاح عبد الرازق نقيب الفلاحين، إن أسباب تراجع أسعار المحاصيل الزراعية خاصة الطماطم والبطاطس وتكبد المزارعين لخسائر كبيرة خلال الأسابيع الماضية يعود إلى عدم وجود سياسة زراعية موحدة تضعها الدولة للاحتياجات الفعلية للسوق المحلي والتصدير لخلق توازن في الأسعار بين المنتج والمستهلك.

وطالب عبد الرزاق بعودة الدورة الزراعية، وتفعيل الدور الحقيقي للتعاونيات الزراعية في دعم أعضائها، لافتًا إلى أن المزارع الصغير أصبح غير قادر على منافسة الكيانات الزراعية الكبيرة التي تعمل على رفع الأسعار في السوق بطرق مختلفة ويحتاج إلى حماية من الدولة لضمان تحقيق ربح عادل يحفزه على الاستمرار في عملية الزراعة.

وأضاف عبد الرازق في تصريحات لـ “فيتو” أن النقابة العامة للفلاحين تعمل على التواصل مع الجهات المعنية في الدولة لإطلاق مبادرات من شأنها وضع خطط تسويقية فاعلة مع استبعاد الحلقات الوسيطة التي تؤدي إلى الارتفاع الكبير في سعر المنتج النهائي عند وصوله إلى المستهلك.

وأشار إلى ضرورة النظر في الدعم الموجه للمزارعين وتنظيمه بشكل أفضل وتوجيهه إلى وسائل الإنتاج المختلفة، حيث يتلقى المزارعين الكبار والمصدرين أوجه دعم مختلفة فيما لا يجد المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة دعما كافيا يشجعهم على زيادة الإنتاج.

عبد الفتاح عبد الرازق نقيب الفلاحين اسعار المحاصيل الزراعية الطماطم البطاطس الدورة الزراعية

