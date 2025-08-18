محافظ الإسكندرية: ملتزمون بتوفير البنية التحتية لضمان رعاية صحية آمنة للمواطنين

زار الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، محافظة الإسكندرية، حيث التقى الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، لبحث أطر التعاون المشترك بشأن تطوير وتجهيز المنشآت الصحية بالمحافظة للحصول على اعتماد “GAHAR”، تمهيدًا لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

ياتى ذلك في إطار الجهود الوطنية المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة

ناقش اللقاء خطة إعداد محافظة الإسكندرية لبدء تطبيق المنظومة، وآليات التنسيق بين الجهات الصحية والتنفيذية لتذليل التحديات اللوجستية والتنظيمية، وضمان الالتزام بتطبيق معايير الجودة الصادرة عن “جهار”، كما تم التأكيد على أهمية التكامل بين المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة، إلى جانب المستشفيات التابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية، لتوحيد الجهود وتقديم خدمات صحية آمنة وفق أعلى مستويات الجودة العالمية.

حضر اللقاء د. محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، ومن جانب الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية كل من: د. سيد العقدة، د. ولاء عبداللطيف، د. وائل الدرندلي (أعضاء مجلس الإدارة)، د. محمد السايس القائم بأعمال المدير التنفيذي، د. رحاب الفخراني مدير إدارة التعاون الدولي، وأ. نسرين علي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.

وأكد الدكتور أحمد طه، أن ما تشهده محافظة الإسكندرية من دعم متواصل لتطوير منظومة الرعاية الصحية، باعتبارها العاصمة الثانية لمصر وأحد أكبر محافظاتها التي يتجاوز تعدادها 6 ملايين نسمة، يعكس حرص الدولة على تمكينها لتكون نموذجًا يُحتذى به في تطبيق التأمين الصحي الشامل، وأوضح أن امتلاك المحافظة لتنوع في البنية التحتية الصحية، ووجود كوادر طبية وفنية متميزة، إلى جانب موقعها الجغرافي المميز، يجعلها مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا للخدمات الطبية.

وأضاف، أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية “جهار” تهدف بالأساس إلى الارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطن، وضمان حصوله على خدمات عادلة وآمنة ومتمركزة حول المريض، بما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء نظام صحي حديث، قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا، ويعزز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية الجديدة.

من جانبه، أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، التزام المحافظة بتقديم كافة أوجه الدعم والتنسيق لضمان جاهزية البنية التحتية الصحية.

وأشار إلى أن ورشة العمل الموسعة التي عُقدت يوم 6 أغسطس الماضي بمشاركة كبار أساتذة الطب، وممثلي 28 مستشفى من القطاع الخاص، والغرفة التجارية بالإسكندرية، مثلت حوارًا مجتمعيًا شفافًا عزّز الثقة والطمأنينة حول مستقبل القطاع الطبي الخاص ودوره في المنظومة، مؤكدًا جاهزية المحافظة وقطاعاتها الصحية المختلفة للمشاركة في هذا المشروع القومي.

كما استعرض المحافظ أبرز التحديات، وفي مقدمتها تعدد الجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات الطبية، إلى جانب توفير الرعاية الصحية للمرضى المترددين من المحافظات المجاورة، مشددًا على ضرورة وضع رؤية شاملة للتخطيط الأمثل للموارد الطبية والبشرية، بما يضمن تقديم خدمات ذات كفاءة وجودة عالية، ومؤكدًا أن “المكسب الحقيقي من المنظومة هو رضا المواطن”.

وعلى هامش الزيارة، قام رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بجولة ميدانية شملت عددًا من المنشآت الصحية بالمحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها لاستيفاء معايير الجودة.

واستهل الجولة بتفقد مستشفى أطفال الأنفوشي، أحد أهم المستشفيات المتخصصة في طب الأطفال، حيث ناقش مع إدارتها خطط التطوير والتأهيل للاعتماد.

وأوضح الدكتور أحمد طه، أن الهيئة ستوفر الدعم الفني والتدريب اللازم بما يعزز ثقة المواطنين في الخدمات المقدمة، ويؤهل المستشفى ليكون جزءًا محوريًا من منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما زار رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والوفد المرافق له، المجمع الطبي للقوات المسلحة بالإسكندرية، حيث استمع إلى عرض تفصيلي حول إمكاناته وبنيته التحتية المتطورة، والتي تجعله أحد أهم المنشآت الصحية المتكاملة بالمحافظة.

وأشاد الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بمستوى الإمكانات والتجهيزات، مؤكدًا أن اعتماد المجمع من “جهار” سيعزز قدرته على تقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية للمواطنين، ويسهم في دعم تطبيق المنظومة بشكل متكامل.

