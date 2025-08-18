الإثنين 18 أغسطس 2025
استعدادا لمواجهة الجونة، غزل المحلة يخوض مرانه بالقاهرة اليوم في الثامنة مساء

غزل المحلة
غزل المحلة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة مرانه في الثامنة مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، وذلك في إطار التحضيرات النهائية لمواجهة نادي الجونة يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق صباح غدٍ جوًا متوجهة إلى مدينة الغردقة عبر مطار القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض اللقاء المرتقب أمام الجونة، حيث يطمح الجهاز الفني واللاعبون لتحقيق نتيجة إيجابية.

موعد مباراة غزل المحلة والجونة

ومن المقرر أن يلتقي غزل المحلة  نظيره الجونة يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات الدوري الممتاز.

مباراة غزل المحلة وسموحة

وكانت مباراة غزل المحلة وسموحة انتهت بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اول أمس السبت، ضمن الجولة الثانية من بطولة الدورى المصرى الممتاز على استاد المحلة.

وشهدت المباراة إهدار جريندو لاعب ركلة جزاء لصالح غزل المحلة في الدقيقة 83.

