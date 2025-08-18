ترامب لـ زيلينسكي: ملابسك رائعة لكن أطفال أوكرانيا يعانون ومستقبلهم مهدد (فيديو)

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حديثه إلى نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قائلًا: "ملابسك رائعة، لكن أطفال أوكرانيا يعانون ومستقبلهم مهدد"، مشددًا على أن إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بات ضرورة لحماية الأجيال القادمة.

أولوية الأطفال في مسار السلام

ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك في واشنطن، أكد أنه يحب الأطفال، وأن وقف الحرب يمثل خطوة أساسية لضمان مستقبلهم، موضحًا أن الولايات المتحدة ستواصل العمل من أجل التوصل إلى تسوية سلمية دائمة تنهي معاناة المدنيين، وعلى رأسهم الأطفال.

رسالة حساسة إلى زوجة ترامب

وخلال المؤتمر، سلّم زيلينسكي رسالة إلى الرئيس الأمريكي قائلًا: "هذه رسالة حساسة، أتمنى تسليمها لزوجتك". ولم يكشف الجانبان عن مضمون الرسالة، لكنها وُصفت بأنها تحمل أبعادًا إنسانية وسياسية في آن واحد.

شاهد الفيديو من هنا

شاهد الفيديو من هنا

آمال في اختراق دبلوماسي

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من التحركات الدبلوماسية التي تقودها واشنطن، وسط توقعات بإمكانية عقد اجتماع ثلاثي بين ترامب وبوتين وزيلينسكي إذا توافرت الظروف المناسبة لبحث اتفاق سلام دائم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.