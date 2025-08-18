الإثنين 18 أغسطس 2025
زيلينسكي: مستعد لحوار ثلاثي مع بوتين وترامب لإنهاء الحرب

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جهوده المبذولة لوقف القتال بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدًا في الوقت نفسه أن روسيا ما زالت تواصل هجماتها العسكرية حتى اللحظة.

انفتاح على حوار ثلاثي مع ترامب وبوتين

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي بواشنطن، إنه على استعداد كامل للمشاركة في حوار ثلاثي يجمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددًا على أن بلاده تتطلع إلى إيجاد سبيل دبلوماسي لإنهاء الحرب المستمرة.

الانتخابات مرهونة بالسلام

وحول الأوضاع الداخلية، أوضح الرئيس الأوكراني أنه من المستحيل إجراء انتخابات في ظل الحرب، لكنه أكد انفتاحه على تنظيمها بعد تحقيق الأمن والاستقرار والوصول إلى اتفاق سلام دائم.

تصريحات زيلينسكي جاءت متوافقة مع إعلان ترامب عن إمكانية عقد اجتماع ثلاثي قريبًا، في وقت تتزايد فيه الجهود الدولية لإيجاد تسوية شاملة تنهي الصراع وتضمن سلامة أوكرانيا وأمن أوروبا.

